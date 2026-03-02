Οι πρώτες αντιδράσεις της Ευρώπης στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Οι δηλώσεις Φον Ντερ Λάιεν, το «μπλοκ των τριών» και το ταξίδι Μερτς στην Ουάσιγκτον.

Αναμενόμενη αλλά και ενδιαφέρουσα από μία άποψη ήταν η αντίδραση της ΕΕ στην πολεμική κρίση στη Μ. Ανατολή. Τόσο η ηγεσία των Βρυξελλών όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν αλλεπάλληλες επαφές με ηγέτες των εμπλεκομένων χωρών του Κόλπου. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είχε συμμετοχή η γνώση -μέχρι πριν την τελευταία στιγμή- της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, η τοποθέτηση της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ήταν επίσης αναμενόμενη. Έκανε λόγο για την ανάγκη «αξιόπιστης μετάβασης» καθεστώτος που να αντικατοπτρίζει «τις δημοκρατικές προσδοκίες του γενναίου λαού του Ιράν». Και πρόσθεσε: «Αυτό πρέπει να σημαίνει την παύση των προγραμμάτων πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και το τέλος αποσταθεροποιητικών ενεργειών του στον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα».

Το μπλοκ Γαλλίας - Γερμανίας - Ηνωμένου Βασιλείου και ο ρόλος της Γερμανίας

Οι 27 με ανακοίνωσή τους το Σάββατο επεσήμαναν την ανάγκη να διατηρηθεί ο δρόμος της διπλωματίας ανοικτός. Προφανώς ουδείς θα επιθυμούσε τις συνέπειες ενός παρατεταμένου και μάλιστα γενικευμένου πολέμου στα σύνορα της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι εθνικές θέσεις των κρατών-μελών σε ζητήματα Μ. Ανατολής διαχρονικά διέφεραν μεταξύ τους. Χώρες όπως η Ισπανία και το Βέλγιο προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετική διάθεση το Ιράν σε σχέση με άλλες που εμφανίζονται φιλικότερες προς τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ (όχι κατ’ ανάγκη της παρούσας διοίκησής τους).

Ωστόσο, η κοινή γραμμή του γαλλογερμανικού άξονα σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει σαφέστερο φιλοδυτικό πρόσημο στην ουσία των θέσεων της Ευρώπης, με επίκληση στήριξης της συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Οι τρεις χώρες προχώρησαν πέραν της παραίνεσης περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου και στήριξη της διπλωματίας. Τόνισαν την ανάγκη το ιρανικό καθεστώς να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, να απέχει από αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή, όπως επίσης να παύσει η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του ιρανικού λαού.

Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο η γερμανική κυβέρνηση αξιολογεί και προσεγγίζει την κρίση. Λίγες ώρες πριν την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου πρακτικά χάνουν την ισχύ τους και υποστήριξε ότι στην παρούσα φάση οι νουθεσίες προς τις ΗΠΑ δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μερτς είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που έκανε δήλωση περί ανάγκης σχεδίου -με τη στήριξη της Ευρώπης- για την επόμενη μέρα.

Μία τέτοια συζήτηση αναμένεται να ανοίξει και στην Ουάσιγκτον στην πράξη, έστω κι αν οι ΗΠΑ από την πλευρά τους δε φαίνεται να υπολογίζουν την Ευρώπη ως βασικό παίκτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.