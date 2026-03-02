ΕΝΦΙΑ: Έρχεται διπλάσιος φόρος για κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers

Πότε επιβάλλεται η προσαύξηση 100%, ποιες κατοικίες εξαιρούνται και πώς γίνονται οι διορθώσεις. Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Αντιμέτωπες με αύξηση 100% στον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) για τις κλειστές κατοικίες που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους. Το πλαίσιο εφαρμογής του διπλάσιου φόρου, αλλά και η διαδικασία διόρθωσης σε περιπτώσεις εσφαλμένης επιβολής, καθορίζονται με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

Όπως προβλέπεται, βασική προϋπόθεση για την αποφυγή της προσαύξησης είναι η κατοικία να έχει ενοικιαστεί για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2025. Σύμφωνα με την απόφαση, η προσαύξηση επιβάλλεται σε δικαιώματα επί κατοικιών, που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και σε συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Αφορά αποκλειστικά ακίνητα που δηλώνονται στο Ε9 ως «Κατοικία/Διαμέρισμα» ή «Μονοκατοικία» και υπολογίζεται επί του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ. Αντίθετα, δεν επιβάλλεται η προσαύξηση στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο έχει δηλωθεί ως μισθωμένο για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος.

Η διαδικασία

Με βάση την απόφαση:

- Χορηγούνται στην ΑΑΔΕ, κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των αγοραστών και των διαχειριστών πιστώσεων, από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή.

- Τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων αντλούνται από τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Ειδικά για το έτος 2026, τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων για τουλάχιστον 6 μήνες εντός του 2025, δύνανται να διαβιβάζονται, έως σήμερα 2 Μαρτίου 2026, από τους υπόχρεους στην ΑΑΔΕ, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ, του ΑΤΑΚ και προαιρετικά του Αριθμού Καταχώρισης Μισθωτηρίου.

- Η προσαύξηση υπολογίζεται αυτόματα με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

- Σε περίπτωση που η φορολογική διοίκηση λάβει μεταγενέστερα πληροφορίες που δείχνουν ότι έπρεπε να επιβληθεί προσαύξηση σε κάποιο ακίνητο προχωρά σε νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, εκδίδει νέα πράξη προσδιορισμού φόρου και την κοινοποιεί στον φορολογούμενο.

- Στην περίπτωση που έχει υπολογιστεί προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ για κάποιο ακίνητο ενώ δεν έπρεπε, ζητείται επανέλεγχος και επανεκκαθάριση του φόρου. Eάν η αίτηση γίνει δεκτή η ΑΑΔΕ εκδίδει νέα πράξη ΕΝΦΙΑ ενώ εάν απορριφθεί εκδίδεται πράξη απόρριψης, όπου αναγράφεται ο λόγος που απορρίφθηκε.