Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή προσέλευση Βαλκάνιων εμπορικών επισκεπτών στην Artozyma

Η έκθεση καταγράφει υψηλή επισκεψιμότητα και προσελκύει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών των κλάδων της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Με εντυπωσιακή προσέλευση αγοραστών και εμπορικών επισκεπτών από τα Βαλκάνια, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με άλλες χρονιές, εξελίσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΘ-HELEXPO, η 12η Διεθνής Έκθεση Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Έτοιμων Προϊόντων «Artozyma». Στη δεύτερή της ημέρα η διοργάνωση καταγράφει υψηλή επισκεψιμότητα και προσελκύει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών των κλάδων της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα των B2B συναντήσεων, με τα ραντεβού να ξεπερνούν σήμερα και χθες τα 180 και την ικανοποίηση των εταιρειών να είναι έκδηλη. Έντονο είναι το βαλκανικό στοιχείο και εδώ.

Η Artozyma όμως παρουσιάζει και καινοτομίες, όπως μια «μίνι» μονάδα από τον κλάδο του εξοπλισμού ζαχαροπλαστικής, όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει live την παραγωγική διαδικασία, αλλά και νέες τεχνολογίες και εξοπλισμούς που έρχονται να αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα του αρτοποιού και του ζαχαροπλάστη.

Σημαντική είναι η προσέλευση και στις παράλληλες εκδηλώσεις της Artozyma. Στο πλαίσιο του Baking Together-Mediterranean Edition, σήμερα η πινακωτή και οι Έλληνες αρτοποιοί θα έχουν την τιμητική τους, ενώ τη δική τους τέχνη στο ζύμωμα και το ψήσιμο στους φούρνους της διοργάνωσης παρουσιάζουν και οι αρτοποιοί της Πορτογαλίας.

Την ίδια ώρα στο Pastry Lab γνωστοί pastry chefs δημιουργούν μπροστά στο κοινό γλυκά με νέες τεχνικές, σύγχρονες μεθόδους και φρέσκα υλικά, ενώ στη θεματική των gluten free αρτοποιημάτων παρουσιάζονται δύο συνταγές χωρίς γλουτένη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δράση για την κοιλιοκάκη» (ψωμί με προζύμι και γιαούρτι, όπως και τρουφάκια με αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς).

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός Southern Europe Culinary Challenge 2026, μια διοργάνωση της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος με 300 συμμετοχές από 15 χώρες και καταξιωμένους κριτές από 10 χώρες.

Έντονο ενδιαφέρον για την 38η Athens International Jewellery Show

Επαγγελματίες από όλη τη χώρα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, αλλά και ξένοι αγοραστές επισκέπτονται από την Παρασκευή την 38η Athens International Jewellery Show, ενώ «τρέχει» και το στοχευμένο πρόγραμμα Hosted Buyers της διοργάνωσης με εμπορικούς επισκέπτες από αγορές όπως η Εσθονία, η Σερβία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Μολδαβία και η Λιθουανία. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το Design Section, όπου αναδεικνύονται οι νέες τάσεις και η σύγχρονη δημιουργία.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης αναπτύσσονται σήμερα θέματα όπως η δομή, οι τάσεις, η ζήτηση και οι ρυθμοί ανάπτυξης των διαμαντιών, ρουμπινιών, ζαφειριών και σμαραγδιών στην παγκόσμια αγορά, αλλά και οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ