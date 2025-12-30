Επιμένουν οι αγρότες: Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια, αποκλεισμοί σε τελωνεία και μπλόκα σε εθνικές οδούς

Η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών του Σαββάτου και το μήνυμα ότι δεν μπορεί να παραταθεί επ’αόριστον το αδιέξοδο που διαμορφώνεται.

Επιμένουν για ακόμα μια μέρα οι αγρότες στα μπλόκα που έχουν στήσει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το βλέμμα πλέον στρέφεται σην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου. Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι την Πρωτοχρονιά προβλέπεται να ανοίξουν κάποιοι αυτοκινητόδρομοι, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κίνηση των εκδρομέων.

Απέκλεισαν παρακαμπτήριες στη Νίκαια

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Πιο αναλυτικά, σε τρίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών στη Νίκαια προχώρησαν χθες, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν σε τελωνεία και εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των μπλόκων μετά τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα.

Οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά τους δρόμους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και στη συνέχεια τους έκλεισαν εκ νέου, ενώ πραγματοποίησαν και συμβολική μηχανοκίνητη πορεία προς τη Λάρισα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μαζική μετακίνηση εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά, δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.





Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

Λαμία: Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο και Θήβα

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής. Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία, όπως σημειώνουν, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί χρονικά.

Συλλαλητήριο αγροτών σήμερα στο Διδυμότειχο – Δύο μπλόκα στον Έβρο

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αγρότες του βόρειου Έβρου, οι οποίοι διοργανώνουν συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο, προκειμένου να αναδείξουν τόσο τα πανελλαδικά αιτήματα του αγροτικού κινήματος όσο και τοπικά ζητήματα που, όπως επισημαίνουν, παραμένουν άλυτα.

Στον νομό Έβρου λειτουργούν δύο αγροτικά μπλόκα. Το πρώτο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού, στο τελωνείο των Κήπων, ενώ το δεύτερο έχει στηθεί στον κόμβο Αρμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τον μεθοριακό σταθμό του Ορμενίου, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στο μπλόκο του Αρμενίου συμμετέχουν αγροτικοί σύλλογοι του βόρειου τμήματος του νομού, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία προχώρησαν στη διοργάνωση της σημερινής κινητοποίησης.

Αιτήματα με έμφαση στα τοπικά προβλήματα

Πέρα από τα κοινά αιτήματα των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο, οι τοπικοί σύλλογοι θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν άμεσα την περιοχή. Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρουν, είναι το θέμα της συμφωνίας με τη Βουλγαρία για τα νερά του ποταμού Άρδα, η οποία έχει λήξει τα τελευταία δύο χρόνια, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την άρδευση εκτεταμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα που σχετίζονται με υποδομές, όπως αναχώματα, γεωτρήσεις και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η πορεία της κινητοποίησης

Η προσυγκέντρωση των αγροτών έχει οριστεί για τις 10:00 το πρωί σε σημείο του περιφερειακού δρόμου του Διδυμοτείχου, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στο κέντρο της πόλης. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό σημείο, κοντά στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερίας και τη Σχολή Ψυχολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, οι αγρότες δεν προτίθενται να μετακινηθούν με μεγάλο αριθμό αγροτικών οχημάτων, προκειμένου να περιορίσουν την ταλαιπωρία των κατοίκων, των επισκεπτών και της τοπικής αγοράς.

Τι ισχύει για τα φορτηγά στα μπλόκα

Σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από περίπου πέντε έως έξι ημέρες κατά τις οποίες είχε αποφασιστεί να παραμένει ανοικτή η διέλευση για τα φορτηγά, η κατάσταση διαφοροποιείται ανά μπλόκο.

Στο τελωνείο των Κήπων, η διέλευση των φορτηγών παραμένει ανοικτή έως και σήμερα, οπότε οι αγροτικοί σύλλογοι αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αντίθετα, στον κόμβο Ορμενίου, από προχθές η διέλευση των φορτηγών απαγορεύεται επ’ αόριστον, με εξαίρεση συγκεκριμένες ώρες. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία φορτηγών από και προς τη Βουλγαρία επιτρέπεται μόνο σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ενώ καθημερινά από τις 16:00 έως τις 07:00 η διέλευση παραμένει κλειστή.

Τελωνεία: Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στα τελωνεία, με τον Προμαχώνα να είναι κλειστός επί 18 ώρες για τα φορτηγά από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, ενώ υπήρχε πρόθεση να συνεχιστεί ο αποκλεισμός και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από 18 ώρες – στις 6 το πρωί της Τρίτης – οι αγρότες άνοιξαν, το μπλόκο στον Προμαχώνα και περισσότερες από χίλιες νταλίκες, που ήταν ακινητοποιημένες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ξεκίνησαν να διέρχονται από τον Μεθοριακό σταθμό.

Στους Ευζώνους, οι αγρότες προχώρησαν σε τετράωρους αποκλεισμούς, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, όχι μόνο για φορτηγά, αλλά και για Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία. Και σήμερα αναμένεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων τόσο στους Ευζώνους όσο και στον Προμαχώνα, με διαφοροποιήσεις ενόψει της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ρήγμα στην ανακοίνωση για τα «14 μπλόκα»

Την ίδια ώρα, αμφισβητείται ευθέως η ανακοίνωση που έκανε λόγο για 14 μπλόκα τα οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από επικοινωνία με εκπροσώπους μπλόκων, αρκετοί παραδέχονται ότι συμμετείχαν στη σύσκεψη, ωστόσο διαφωνούν με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και δεν την υιοθετούν.

Οι βασικές προϋποθέσεις που τέθηκαν για διάλογο αφορούν:

Τιμή ρεύματος στα 7–8 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Φθηνό πετρέλαιο

Πλήρεις αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους

Παράλληλα, ορισμένα από τα μπλόκα που φέρονται να συνυπέγραψαν την ανακοίνωση ενδέχεται να μη συμμετάσχουν στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη, η οποία εξετάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο σε Μάλγαρα ή Σίνδο.

Μητσοτάκης: «Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μη σπάσει το μέτωπο»

Σημειώνεται πως θέση απέναντι στην κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων πήρε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας – κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Action 24 και την Αθ. Νέγκα – ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοικτή την πόρτα του ειλικρινούς διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις εσωτερικές αντιθέσεις που καταγράφονται στα μπλόκα σχετικά με τη συμμετοχή ή μη στη διαδικασία διαλόγου.

Όπως ανέφερε, «υπάρχουν κάποιοι αρκετοί οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τους ασκούν ουσιαστικά – να το πω πολύ απλά – τους τραμπουκίζουν, σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση».

Μιλώντας στο Action 24, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, απορρίπτοντας τα σενάρια ανασχηματισμού εντός του 2026. «Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Ανασχηματισμός έγινε πρόσφατα και δεν έχει κλείσει καν χρόνο αυτή η κυβέρνηση», σημείωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία των μέτρων στήριξης ενόψει των εκλογών του 2027, τονίζοντας ότι «οι ανάγκες είναι πάντα ατελείωτες και οι πόροι πεπερασμένοι» και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν πρόκειται να τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα», ούτε να ξεπεραστούν τα δημοσιονομικά όρια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ το 2026.