Επιχορήγηση 2,46 εκατ. ευρώ για 1.112 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία

Η επιχορήγηση αυτή αφορά το 14% της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαφάδο, απόφαση για την καταβολή τελικής επιχορήγησης συνολικού ύψους 2,465 εκατομμυρίων ευρώ προς 1.112 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ντάνιελ», η οποία έπληξε την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η επιχορήγηση αυτή αφορά το 14% της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη λάβει το υπόλοιπο 86% της αποζημίωσης τους ως προκαταβολή κατά τα έτη 2024-2025. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί άμεσα, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα αναλάβει τη συγκρότηση του φακέλου της πληρωμής.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης να στηρίξει την τοπική οικονομία και να επιταχύνει την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών.

