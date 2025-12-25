Τζίμι Κίμελ: Το 2025 ήταν «μια πολύ καλή χρονιά για τον φασισμό»

Ο Αμερικανός παρουσιαστής, η εκπομπή του οποίου ανεστάλη προσωρινά τον Σεπτέμβριο, έκανε χριστουγεννιάτικο διάγγελμα που μεταδόθηκε από τη βρετανική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, η εκπομπή του οποίου ανεστάλη προσωρινά τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι το 2025 ήταν «μια πολύ καλή χρονιά» στις ΗΠΑ «για τον φασισμό», σε ομιλία του που μεταδόθηκε σήμερα από τη βρετανική τηλεόραση.

Το κανάλι Channel 4 μεταδίδει κάθε χρόνο από το 1993 ένα χριστουγεννιάτικο «διάγγελμα», ως «εναλλακτικό» εκείνου του Βρετανού μονάρχη. Φέτος επέλεξε ως ομιλητή τον Τζίμι Κίμελ, σταρ των περίφημων “ late night shows" των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, η εκπομπή του οποίου διακόπηκε τον Σεπτέμβριο αφού κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά τη δολοφονία του influencer υποστηρικτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει σε εσάς. Αντιθέτως, ξέρω τι συμβαίνει σε εμάς και μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά τον φασισμό, αυτή ήταν μια πολύ καλή χρονιά», δήλωσε στην έναρξη του «διαγγέλματός» του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ