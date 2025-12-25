Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι «παίζει τον Τζακ Σπάροου» στην Καραϊβική

Αν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «Καλά Χριστούγεννα», η Μόσχα πέταξε τα εορταστικά «καρφιά» προς την Ουάσινγκτον για την Καραϊβικ

Αν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «Καλά Χριστούγεννα», η Μόσχα πέταξε τα εορταστικά «καρφιά» προς την Ουάσινγκτον για την Καραϊβική.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρίνισε πάντως πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναμένεται να μιλήσει με τον Τραμπ σήμερα (25/12), καθώς δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια κλήση.

Την ίδια ώρα ωστόσο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναβιώνουν την πειρατεία και τη ληστεία στην Καραϊβική Θάλασσα επιβάλλοντας αποκλεισμό στη Βενεζουέλα εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο πραγματισμός του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσει να αποφευχθεί μια καταστροφή.

«Σήμερα είμαστε μάρτυρες της απόλυτης ανομίας στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου η από καιρό ξεχασμένη αρπαγή ξένων περιουσιών, δηλαδή η πειρατεία, και η ληστεία, αναβιώνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η πάντα δεικτική εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Εμείς υποστηρίζουμε σταθερά την αποκλιμάκωση», είπε. «Ελπίζουμε ότι ο πραγματισμός και η λογική του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ θα επιτρέψουν να βρεθούν λύσεις αμοιβαία αποδεκτές από τις πλευρές στο πλαίσιο των διεθνών νομικών κανόνων».

«Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας προς τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο για την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων και τη διατήρηση της σταθερής και ασφαλούς ανάπτυξης της χώρας του», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ