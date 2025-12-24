Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στο Ιόνιο σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων, έως και αργά το βράδυ.

- Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων.

- Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

- Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων.

- Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.