Λαβρόφ: «Πλήρη υποστήριξη» στη Βενεζουέλα εν μέσω της κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στη λατινοαμερικάνικη χώρα μεσούσης της κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Καράκας.

«Συζητήσαμε για τις επιθέσεις και τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται στην Καραϊβική: επιθέσεις κατά σκαφών, εξωδικαστικές δολοφονίες και παράνομες πράξεις πειρατείας που διαπράττονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ» και ο Λαβρόφ «επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του απέναντι στις εχθροπραξίες κατά της χώρας μας», δήλωσε ο Χιλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών «τόνισε ότι αυτό το είδος επιθετικότητας δεν μπορεί να γίνει ανεκτό» και «επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα παράσχει την πλήρη συνεργασία και υποστήριξή της στη Βενεζουέλα κατά του αποκλεισμού, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή της στις ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η Μόσχα, από την πλευρά της, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζεται ότι «οι υπουργοί εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία σχετικά με την κλιμάκωση των ενεργειών της Ουάσινγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την περιοχή και να απειλήσει τη διεθνή ναυτιλία».

«Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή της και την αλληλεγγύη της προς την ηγεσία και τον λαό της Βενεζουέλας στην τρέχουσα συγκυρία», τόνισε η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο υποστήριξε ιδιαίτερα από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού γύρω από τη Βενεζουέλα εναντίον πετρελαιοφόρων, τα οποία θεωρούν ότι υπόκεινται σε κυρώσεις.

Έχουν ήδη κατασχέσει δύο δεξαμενόπλοια που κρίθηκαν ύποπτα για μεταφορά βενεζουελάνικου πετρελαίου που υπόκεινται σε τέτοιες κυρώσεις.

Ένα τρίτο τάνκερ, το οποίο ταυτοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως το Bella 1, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ από το 2024, για τους φερόμενους δεσμούς του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, καταδιώχθηκε την Κυριακή χωρίς να κατασχεθεί.

Αυτές οι ενέργειες έρχονται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική από τον Αύγουστο, κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί το πετρέλαιο, τον κύριο πόρο της, για τη χρηματοδότηση «ναρκοτρομοκρατίας, εμπορίας ανθρώπων, δολοφονιών και απαγωγών».

Το Καράκας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών και υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο προκειμένου να αρπάξει τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ