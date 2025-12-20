Ειδήσεις | Διεθνή

Τουρκία: Συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ με αντιπροσωπεία της Χαμάς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τουρκία: Συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ με αντιπροσωπεία της Χαμάς
Τουρκία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Συζητήθηκαν τα μέτρα που θα ληφθούν για να επιλυθούν τα εναπομείναντα ζητήματα ώστε να προχωρήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου, πρόσθεσαν οι πηγές, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας ΜΙΤ συναντήθηκε σήμερα με τον Χαλίλ Αλ Χάγια, των επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς και συζήτησαν τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν ώστε να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν πηγές των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, είπαν ότι ο Ιμπραχίμ Καλίν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησαν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν ώστε να αποτραπούν, όπως είπαν, οι παραβιάσεις της εκεχειρίας εκ μέρους του Ισραήλ.

Συζητήθηκαν επίσης τα μέτρα που θα ληφθούν για να επιλυθούν τα εναπομείναντα ζητήματα ώστε να προχωρήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου, πρόσθεσαν οι πηγές, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, υδραυλικά και τέντες με επιδότηση ΕΣΠΑ

Πότε και σε ποιους η εφορία απενεργοποιεί τον ΑΦΜ - Nέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Λογαριασμοί ύδρευσης: Οι επιβαρύνσεις για καταναλωτές, ποια τα έσοδα για ΕΥΔΑΠ – Οι επενδύσεις που έρχονται

tags:
Τουρκία
Χαμάς
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider