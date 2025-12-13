Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών που στέλνουν στο Μαξίμου

Οι εκπρόσωποι των αγροτών έκαναν γνωστό ότι θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των 57 μπλόκων το Σάββατο (13/12), αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, χαρακτηρίζοντας προσχηματικό το διάλογο, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους λόγω των χαμηλών εμπορικών τιμών πολλών προϊόντων και μετά να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους τα οποία θα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση και θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η λίστα των αιτημάτων όπως τη μετέφερε το ertnews έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Παραμένουν στα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Από τον Έβρο έως την Κρήτη, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, σύμφωνα με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, μετά από 14 μέρες στους δρόμους.

Στην πανελλαδική σύσκεψη συμμετείχαν πάνω από 600 αγρότες από 57 μπλόκα από όλη τη χώρα. Άπαντες συμφώνησαν στο ότι η πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο είναι προσχηματική. Όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων που τοποθετήθηκαν, επεσήμαναν ότι και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γνωρίζουν τα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων, οπότε αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα, να αποστείλουν από αύριο κιόλας ένα κοινό πλαίσιο αιτημάτων και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους από τη Δευτέρα.

Οι αγρότες της Νίκαιας και όλης της Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, όπου πρόκειται να δικαστούν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες στα επεισόδια της Κυριακής, οπότε και ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, στο τελωνείο των Κήπων βρίσκονται σε αναμονή για να περάσουν τα σύνορα, εκατοντάδες φορτηγά λόγω του μπλόκου, τόσο στο ελληνικό όσο και στο τουρκικό έδαφος.

Στην πύλη εισόδου από την Τουρκία, έρχονται τα Ι. Χ., τα οποία εδώ και 12 ημέρες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ακριβώς στον δεύτερο διάδρομο είναι τα λεωφορεία που έρχονται και στον 3ο διάδρομο που είναι τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έρχονται και τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, μπαινοβγαίνουν στο τελωνείο των Κήπων χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Στην τουρκική πλευρά, βρίσκονται ακινητοποιημένες περίπου 1.000 νταλίκες, οι οποίες βρίσκονται σε ένα πάρκινγκ ένα χιλιόμετρο μετά τον μεθοριακό σταθμό των Υψάλων.

Στο ελληνικό έδαφος υπάρχουν γύρω στα 400 φορτηγά, τα οποία βρίσκονται ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού και τα οποία σιγά σιγά προσπαθούν να πλησιάσουν τα σύνορα για να περάσουν στην Τουρκία. Κάθε λίγη ώρα, οι αγρότες αφήνουν 30-40 φορτηγά να περνούν στην Τουρκία για να αποσυμφορηθεί η Εγνατία Οδός αλλά και να μπορέσουν να ανακουφίσουν τους ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν 3 μέρες περίπου αναμονή κατά μέσο όρο.

Περί τα 800 φορτηγά έχουν αφήσει οι Έλληνες αγρότες αυτές τις 12 ημέρες να περάσουν από το ελληνικό έδαφος στην Τουρκία και άλλα 750 φορτηγά με ευπαθή προϊόντα έχουν έρθει από την Τουρκία προς τη χώρα μας και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα έχει δημιουργηθεί αναστάτωση.

Με πληροφορίες από ertnews.gr