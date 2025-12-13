Αγρότες: «Όχι» στο ραντεβού με Μητσοτάκη - Ετοιμάζουν λίστα αιτημάτων

Την Κυριακή αναμένεται να αποστείλουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια Υπουργεία έγγραφο με τα αιτήματά τους. Υπογράμμισαν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ετοιμάζουν λίστα αιτημάτων

Στην Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, την Κυριακή αναμένεται να αποστείλουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια Υπουργεία έγγραφο με τα αιτήματά τους, αναφέρει το ertnews.

Οι αγρότες προειδοποίησαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα.

Μάλιστα, υπογράμμισαν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε κλείσιμο Εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες.

«Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε», είπε, παραπέμποντας στη στάση που έχει επιδείξει η κυβέρνηση και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού ερμηνεύεται από τους αγρότες ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι κινητοποιήσεις και ως επιτυχία των μπλόκων.

