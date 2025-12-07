Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης

Η επίθεση έγινε από ολιγάριθμη ομάδα ατόμων. Προκλήθηκαν σε ζημιές σε όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες.

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, στην οδό Θήρας, έγινε λίγο μετά τις οχτώ το βράδυ από ολιγάριθμη ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί πέταξαν τις μολότοφ έξω από το τμήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες. Φεύγοντας προς την οδό Ιωάννου Δροσοπούλου έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων, ενώ υπήρξε και μία προσαγωγή υπόπτου για το περιστατικό.

Πηγή: ertnews.gr