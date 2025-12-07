Ειδήσεις | Ελλάδα

Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης
Η επίθεση έγινε από ολιγάριθμη ομάδα ατόμων. Προκλήθηκαν σε ζημιές σε όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες.

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, στην οδό Θήρας, έγινε λίγο μετά τις οχτώ το βράδυ από ολιγάριθμη ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί πέταξαν τις μολότοφ έξω από το τμήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες. Φεύγοντας προς την οδό Ιωάννου Δροσοπούλου έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων, ενώ υπήρξε και μία προσαγωγή υπόπτου για το περιστατικό.

Πηγή: ertnews.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider