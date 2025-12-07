Γρεβενά: Συνελήφθη 53χρονος-μέλος σπείρας που εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη δύο συνεργοί του, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Στη σύλληψη 53χρονου αλλοδαπού, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιείτο στις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή των Γρεβενών. Ο συλληφθείς είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη δύο συνεργοί του, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Σε βάρος του 53χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκαν καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι δέχτηκαν κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνό τους από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον γιατρό, ζητώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά, με το γνωστό πρόσχημα ότι στενό συγγενικό τους πρόσωπο είχε τραυματισθεί και απαιτούνταν χρήματα για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιείτο ότι είναι το εν λόγω συγγενικό πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια, προκειμένου να γίνει το αφήγημά τους ακόμη πιο πειστικό.

Μετά τις καταγγελίες, συγκροτήθηκαν ειδικές ομάδες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών, για τη συλλογή πληροφοριών και τον εντοπισμό ατόμων που θα παραλάμβαναν τα χρήματα από άτομα που τυχόν είχαν πειστεί. Άμεσα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 53χρονου, ο οποίος μετέβη σε σημείο που του είχαν υποδείξει οι συνεργοί του προκειμένου για να παραλάβει χρηματικό ποσό από 78χρονη.

Στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια με μήκος λάμας εννέα και δεκαοκτώ εκατοστών, αντίστοιχα, το χρηματικό ποσό των 1.790 ευρώ, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο, ως μέσα τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ