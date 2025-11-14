Υπεύθυνη η BHP για κατάρρευση φράγματος στη Βραζιλία το 2015 - Ως 41,6 δισ. οι αποζημιώσεις

Η BHP ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και θα συνεχίσει να δίνει μάχη κατά της αγωγής.

Η παγκόσμια εταιρεία εξορυκτικών πόρων BHP είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση, το 2015, ενός φράγματος στη νοτιοανατολική Βραζιλία, αποφάνθηκε σήμερα δικαστήριο του Λονδίνου, σε μια αγωγή την αξία της οποίας οι δικηγόροι των εναγόντων είχαν υπολογίσει προηγουμένως σε έως και 36 δισεκατομμύρια στερλίνες (41,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

Εκατοντάδες χιλιάδες Βραζιλιάνοι, δεκάδες τοπικές κυβερνήσεις και γύρω στις 2.000 επιχειρήσεις προσέφυγαν κατά της BHP για την κατάρρευση του φράγματος του Φουντάο στη Μαριάνα της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, το οποίο ανήκε στην κοινή επιχείρηση Samarco των BHP και Vale, η οποία και εξασφάλιζε τη λειτουργία του.

Πρόκειται για τη χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Βραζιλία και προκάλεσε ένα κύμα τοξικής λάσπης που στοίχισε τη ζωή σε 19 ανθρώπους, άφησε χιλιάδες άστεγους, πλημμύρισε δάση και μόλυνε τον ποταμό Ντότσε.

Η δικαστής Φινόλα Ο'Φάρελ αναφέρει στην απόφασή της ότι το γεγονός πως συνεχίσθηκε η αύξηση του ύψους του φράγματος, ενώ δεν ήταν ασφαλές να γίνει κάτι τέτοιο, ήταν η «άμεση αιτία» της κατάρρευσής του, πράγμα που σημαίνει ότι η BHP είναι υπεύθυνη βάσει της νομοθεσίας της Βραζιλίας.

Η BHP ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και θα συνεχίσει να δίνει μάχη κατά της αγωγής.

Ο Μπράντον Κρεγκ, πρόεδρος της Minerals Americas, θυγατρικής της BHP, ανέφερε σε δήλωσή του ότι 240.000 από τους ενάγοντες στην προσφυγή στο Λονδίνο «έχουν ήδη αποζημιωθεί στη Βραζιλία».

«Πιστεύουμε ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος και το ύψος των διεκδικήσεων στην ομαδική προσφυγή στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ