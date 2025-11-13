Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν την είσοδο σε γυναίκες χωρίς μπούρκα στα νοσοκομεία

Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν σε γυναίκες ασθενείς, επισκέπτες και ιατρικό προσωπικό που δεν φορούν «σωστά» την μπούρκα να εισέρχονται σε δημόσια νοσοκομεία στο δυτικό Αφγανιστάν.
Ο νέος περιορισμός στην ενδυμασία των γυναικών, τέθηκε σε ισχύ στις 5 Νοεμβρίου στη δυτική πόλη Χεράτ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη αν δεν φορούν μπούρκα; Όλα δείχνουν πως ναι.
Πάντως, αυτό φαίνεται, επίσης, και στους αριθμούς. Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF), από τις 5 Νοεμβρίου υπάρχει σημαντική μείωση στις εισαγωγές γυναικών ασθενών στα νοσοκομεία.
Όπως αναφέρει ο οργανισμός, οι αριθμοί «σταθεροποιήθηκαν» έκτοτε, ωστόσο πολλές γυναίκες κατάφεραν να επιστρέψουν μόνο αφού απέκτησαν μπούρκα.
