Unesco: Πρώτο «ναι» για αναγνώριση της ιταλικής κουζίνας ως «άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς»

Η επιτροπή ειδημόνων της Unesco εκφράσθηκε θετικά σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η συγκεκριμένη τεχνική επιτροπή, με γνωμοδότηση η οποία θεωρείται χρήσιμη, αλλά όχι δεσμευτική, τάχθηκε υπέρ της ένταξης της ιταλικής κουζίνας στα αγαθά που πρέπει να τύχουν προστασίας και αξιοποίησης.

Όπως υπογραμμίζει ο ιταλικός Τύπος, η οριστική απόφαση πρόκειται να ληφθεί τον Δεκέμβριο στο Νέο Δελχί από την αρμόδια διακυβερνητική επιτροπή της Unesco.

Η ιταλική υποψηφιότητα συντονίζεται από τα υπουργεία Πολιτισμού και Γεωργίας της Ρώμης, με την συνεργασία ενώσεων του αγροτικού και συνδέσμων του γαστριμαργικού τομέα. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον μεγάλο πλούτο της ιταλικής γαστρονομίας, με τις σχεδόν αμέτρητες συνταγές κάθε περιφέρειας της χώρας, οι οποίες συνθέτουν παράδοση αιώνων. Στην περίπτωση που η διακυβερνητική επιτροπή επιβεβαιώσει την κρίση των ειδημόνων, η ιταλική κουζίνα θα είναι η πρώτη η οποία θα λάβει την συγκεκριμένη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, για το σύνολο του πλούτου της.

«Η τεχνική γνωμοδότηση μας λέει ότι η υποψηφιότητά μας προετοιμάστηκε άρτια και ταυτίζεται με τους στόχους του διεθνούς οργανισμού», δήλωσε ο καθηγητής Πιέρ Λουίτζι Πετρίλο, ο οποίος διδάσκει στο πανεπιστήμιο Γκουίντο Κάρλι της Ρώμης και είχε την επιμέλεια του φακέλου υποψηφιότητας. «Δεν υπάρχει όμως ακόμη καμία βεβαιότητα, διότι σε ένα μήνα η διακυβερνητική επιτροπή αρμόδια για την άυλη κληρονομία της Unesco θα μπορούσε και να ανατρέψει την απόφαση των ειδημόνων», πρόσθεσε ο καθηγητής.

