Μαρινάκης: Στηρίζει οικονομικά τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ, που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο τρένο

Βαγγέλης Μαρινάκης / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Την δέσμευσή του για οικονομική υποστήριξη σε όλους τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ που ενεπλάκησαν στο δραματικό περιστατικό όπου ένας δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου στην Αγγλία το Σάββατο, εξέφρασε ο πρόεδρος του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Από τα 11 άτομα που τραυματίστηκαν, 5 έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους τραυματίες ήταν κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στο City Ground, ενώ η Φόρεστ επιβεβαίωσε ότι πολλοί από τους οπαδούς της ταξίδευαν με το τρένο μετά την εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από αυτό που συνέβη» αναφέρει η ανακοίνωση εστιάζοντας στο θάρρος και την ανιδιοτέλεια των οπαδών. «Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε οπαδός που ενεπλάκη σε αυτό το περιστατικό θα λάβει οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη χρειάζεται για να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη καθώς αναρρώνει. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους όσοι επλήγησαν» προστίθεται.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας συνελήφθησαν δύο άτομα, με έναν 32χρονο Βρετανό να είναι ο μοναδικός ύποπτος για την επίθεση. «Ο σύλλογος γνωρίζει ότι πολλά άτομα επέδειξαν εξαιρετική γενναιότητα που αναμφίβολα βοήθησε στην πρόληψη ακόμη μεγαλύτερης ζημιάς. Ολόκληρη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται σταθερά στο πλευρό τους καθώς αναρρώνουν από τα χθεσινά γεγονότα» επισημαίνεται.

