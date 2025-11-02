Βρετανοί υπήκοοι οι δράστες της επίθεσης στο τρένο

Η αστυνομία γνωστοποίησε την ταυτότητα των δύο ανδρών. 11 άνθρωποι μετέβησαν συνολικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ δύο βρίσκονται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Πέρασαν 15 ώρες μέχρι η αστυνομία να δώσει την ταυτότητα των δύο δραστών, οι οποίοι χθες μαχαίρωσαν κόσμο μέσα σε τρένο της υπηρεσίας London North Eastern Railway. Βέβαια, ώρες μετά, αρκετά ερωτήματα ακόμα παραμένουν: το κίνητρο της επίθεσης, λεπτομέρειες για τους δράστες και βέβαια στοιχεία και μαρτυρίες των θυμάτων που άμεσα επηρεάστηκαν.

Η είδηση έγινε γνωστή με την ταχύτητα που όλοι έχουμε συνηθίσει στην εποχή του ίντερνετ και βέβαια οι εικασίες για την ταυτότητα των δραστών ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητείται ακόμα και τώρα.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το μοιραίο τρένο είχε προγραμματισμένη πορεία από το Ντόνκαστερ προς το κεντρικό σταθμό του London King's Cross. Η διαδρομή αυτή κρατάει κάτι περισσότερο από μιάμιση ώρα. Παρ‘ όλα αυτά, το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, λίγο μετά τις 19.30 όπου έγινε και η επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία στις 19.42 έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα και μέσα σε 8 λεπτά συνέλαβε τους δύο άνδρες. 10 άνθρωποι μετέβησαν με ασθενοφόρα στο πλησιέστερο νοσοκομείο ενώ ένας ασθενής πήγε αργότερα μόνος του. Όλες οι λεπτομέρειες του περιστατικού έγιναν μόλις σήμερα γνωστές, στις 10.43 ώρα Αγγλίας, από την συνέντευξη τύπου της αστυνομίας η οποία διήρκεσε 3 λεπτά.

Οι πρώτες δηλώσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο τρένο ήταν σοκαριστικές, περιγράφοντας σκηνές σαν από ταινία, με τραυματισμένα θύματα γεμάτα αίμα αλλά και κάποιον να φωνάζει προς τους συνεπιβάτες του «τρέξτε, έχουν μαχαίρι».

Μάλιστα, μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι στην αρχή θεώρησε ότι πρόκειται για φάρσα λόγω του Halloween ενώ ήδη έχει γίνει γνωστή μία ιστορία ενός μεγαλύτερου άνδρα ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι και το λαιμό, στη προσπάθειά του να προστατέψει ένα νεαρό κορίτσι.

Οι τελευταίες πληροφορίες και οι αντιδράσεις

Σήμερα, και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Τζον Λάβλις, τέσσερις από τους 11 ανθρώπους που μετέβησαν στο νοσοκομείο έλαβαν ήδη εξιτήριο ενώ δύο βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δράστες είναι Βρετανοί υπήκοοι. Συγκεκριμένα, ένας μαύρος Βρετανός, ηλικίας 32 ετών και ένας 35χρονος με καταγωγή από την Καραϊβική ενώ κρατούνται σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα για την ανάκριση. Η αστυνομία των βρετανικών μεταφορών ηγείται των επιχειρήσεων και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας παρότι η τρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ χαρακτήρισε την επίθεση ως «μεμονωμένη» ενώ άμεσα ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για ένα «φρικτό περιστατικό» το οποίο περιέγραψε παράλληλα ως «βαθιά ανησυχητικό». Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευχαρίστησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση. Μήνυμα όμως έστειλε και ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα εκφράζοντας τη «βαθιά τους συμπάθεια και σκέψη σε όλους όσους επηρεάστηκαν και στις οικογένειές τους».

Αρκετές διαδρομές των σιδηροδρόμων σήμερα παραμένουν με αρκετές καθυστερήσεις λόγω του αιματηρού περιστατικού, κάτι το οποίο φαίνεται πως θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, με την εταιρεία της London North Eastern Railway (LNER) να παροτρύνει τον κόσμο «να ακυρώσει το ταξίδι του όπου μπορεί».

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW

Φωτογραφία @AP