Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας θα συναντηθεί αύριο ο Κυρ. Μητσοτάκης

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11:30, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυριάκος Μητσοτάκης
