Λιθουανία: Η χώρα θα καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών από τη Λευκορωσία

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ΄ επανάληψη προβλήματα στην αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη Βαλτική χώρα.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ' επανάληψη προβλήματα στην αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη Βαλτική χώρα.

Η Λιθουανία έκλεισε το αερόδρομιο του Βίλνιους τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα μετά την είσοδο μπαλονιών στον εναέριο χώρο της, και κάθε φορά έκλεινε προσωρινά τα σημεία διέλευσης των συνόρων με τη Λευκορωσία ως απάντηση στα επεισόδια.

Η Λιθουανία έχει πει πως τα μπαλόνια στέλνονται από διακινητές λαθραίων τσιγάρων από τη Λευκορωσία στην ΕΕ, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι δεν σταματά την πρακτική.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Λευκορωσία.

Η Ρουγκινιένε αποκάλεσε τα επεισόδια «υβριδικές επιθέσεις» και είπε πως τα σημεία διελεύσης των συνόρων με τη Λευκορωσία θα είναι κλειστά εκτός από ταξίδια διπλωματών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φεύγουν από τη γειτονική χώρα.

«Σήμερα αποφασίσαμε να λάβουμε τα πιο αυστηρά μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», δήλωσε η Ρουγκινιένε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως η Λιθουανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, μπορεί επίσης να συζητήσει την επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις σχετικά με την ασφάλεια.

Η ευρωπαϊκή αεροπλοΐα έχει βυθιστεί κατ΄επανάληψη στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και άλλων αεροπορικών διευσδύσεων, μεταξύ άλλων πάνω από αεροδρόμια στην Κοπεγχάγη, στο Μόναχο και στην περιοχή της Βαλτικής.

Την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, η Λιθουανία δήλωσε πως δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για περίπου 18 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα να υποβληθεί επίσημη διαμαρτυρία και να υπάρξει αντίδραση από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία αρνήθηκε την ευθύνη.

Ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις δήλωσε πως οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως μεμονωμένα επεισόδια.

«Είναι εσκεμμένες προκλήσεις, που έχουν σχεδιαστεί για να αποσταθεροποιήσουν, να αποσπάσουν την προσοχή και να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», δήλωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ