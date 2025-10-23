Η ιστορία των Κένεντι έρχεται στο Netflix και μάλιστα με πολλές σεζόν

Όσα ξέρουμε για την νέα σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία των Κένεντι.

Το Netflix ετοιμάζει μία νέα δραματική σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία της πιο διάσημης και μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι. Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι, κυκλοφόρησε και η αποκαλυπτική βιογραφία του Τζον Φ. Κένεντι, που φέρει τον τίτλο JFK: Public, Private, Secret, δια χειρός του Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι.

Όσον αφορά τη σειρά, θα έχει τον τίτλο Kennedy και πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ στον ρόλο του πατριάρχη Τζόζεφ Κένεντι του πρεσβύτερου. Το σενάριο υπογράφει ο Σαμ Σο, ενώ τη σκηνοθεσία ο βραβευμένος Τόμας Βίντερμπεργκ.

Η σειρά για την οικογένεια Κένεντι, θα βασιστεί στο βιβλίο του ιστορικού Φρέντρικ Λόγεβαλ, JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, και φιλοδοξεί να φωτίσει τις απαρχές μιας οικογένειας που διαμόρφωσε την αμερικανική πολιτική σκηνή του 20ου αιώνα.

