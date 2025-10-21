Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι
Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τη θέση του Χανέγκμπι θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γκιλ Ρέιχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να διορίσει έναν νέο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας τον Τζάχι Χανέγκμπι.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τη θέση του Χανέγκμπι θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γκιλ Ρέιχ.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τζάχι Χανέγκμπι για τις υπηρεσίες του κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια και του εύχεται επιτυχία στα μελλοντικά εγχειρήματά του και καλή υγεία», πρόσθεσε.

Ο Χανέγκμπι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νετανιάχου τον απέπεμψε καθώς «τον ενημέρωσε σήμερα για την πρόθεσή του να διορίσει έναν νέο επικεφαλής» του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η δική του θητεία «λήγει σήμερα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Spotify Camp Nou: Το νέο σπίτι της Μπαρτσελόνα σε αριθμούς - «Χρυσάφι» δίνουν οι χορηγοί

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου οι πληρωμές - Στην τελική ευθεία οι διασταυρώσεις

Η μάχη του Αγνώστου η νέα κόκκινη γραμμή - Ο Αλέξης αφήνει πίσω Ανδρουλάκη!

tags:
Ισραήλ
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider