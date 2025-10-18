ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους»

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σύλληψη προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League στην Αττική, σήμερα το μεσημέρι (18/10), από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σύλληψη προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League στην Αττική, σήμερα το μεσημέρι (18/10), από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

«Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ