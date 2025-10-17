Γάζα: 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται καθημερινά στον θύλακα από υπηρεσίες του ΟΗΕ

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ανά ημέρα κατά μέσο όρο στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

«Συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά πλησιάζουμε... Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης λιμού στη Λωρίδα της Γάζας «θα πάρει χρόνο», εκτίμησε το WFP, ζητώντας παράλληλα το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τον θύλακα για να «κατακλυστεί με τρόφιμα».

«Θα χρειαστεί χρόνος για να περιοριστεί ο λιμός» που παρατηρείται από τα τέλη Αυγούστου από τον ΟΗΕ σε τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε η Ετέφα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας πέντε σημεία διανομής εν λειτουργία, πιο κοντά στον πληθυσμό…Ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε 145» για να «κατακλύσουμε τη Γάζα με τρόφιμα», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ