Ειδήσεις | Διεθνή

Αίγυπτος: Στο Σαρμ ελ Σέιχ η σύνοδος για τη Γάζα παρουσία Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αίγυπτος: Στο Σαρμ ελ Σέιχ η σύνοδος για τη Γάζα παρουσία Τραμπ
Για την ώρα δεν έχει δοθεί καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση. Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κληρονομιές: Τι αλλάζει για δηλώσεις ακινήτων και φορολογικές υποχρεώσεις

Νέο «χτύπημα» Τραμπ κατά της Κίνας: Επιπλέον δασμοί 100% στις εισαγωγές από 1η Νοεμβρίου

Αποθήκευση: Ισχυρό ενδιαφέρον και για «κοινόχρηστες» μπαταρίες – Επενδυτικά σχέδια εκατομμυρίων ευρώ

tags:
Γάζα
Ισραήλ
Χαμάς
Αίγυπτος
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider