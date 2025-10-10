Πακιστάν: Ο στρατός σκότωσε 30 ενόπλους που εμπλέκονται σε επίθεση με 11 νεκρούς στρατιώτες

Ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν 30 ενόπλους που εμπλέκονται στην ενέδρα της 7ης Οκτωβρίου με στόχο αυτοκινητοπομπή του πακιστανικού στρατού κοντά στο σύνορο με το Αφγανιστάν, από την οποία σκοτώθηκαν εννέα στρατιώτες και δύο αξιωματικοί.

Η ένοπλη οργάνωση Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν (ΤΤΡ), η οποία επιδιώκει την ανατροπή της κυβέρνησης και την αντικατάστασή της με ένα αυστηρό ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην περιφέρεια Ορακζάι στις 7 Οκτωβρίου.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία βασίστηκε σε αξιόπιστες πληροφορίες ... έπειτα από έντονη ανταλλαγή πυροβολισμών, και οι 30 υποστηριζόμενοι από την Ινδία μαχητές που εμπλέκονταν στο τρομοκρατικό περιστατικό, εστάλησαν στην κόλαση», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Το Πακιστάν, οι σχέσεις του οποίου με την Ινδία έχουν επιδεινωθεί από τότε που οι δύο γειτονικές χώρες ενεπλάκησαν τον Μάιο στη χειρότερη σύγκρουσή τους εδώ και δεκαετίες, κατηγορεί το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί και υποστηρίζει ενόπλους που πραγματοποιούν επιθέσεις εντός των συνόρων του.

Η Ινδία απορρίπτει τις κατηγορίες ως «αβάσιμες».

Εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού της πακιστανικής ανακοίνωσης. Το Πακιστάν έχει επίσης δηλώσει ότι ένοπλοι χρησιμοποιούν το γειτονικό Αφγανιστάν για να εκπαιδεύονται και για να σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον του, κάτι το οποίο διαψεύδει η Καμπούλ.

Οι σχέσεις του Πακιστάν με το Αφγανιστάν έχουν πληγεί από τότε που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατέλαβε την εξουσία μετά την αποχώρηση των υπό τις ΗΠΑ ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων το 2021.

Η ανακοίνωση του στρατού έρχεται ώρες αφότου ακούστηκαν εκρήξεις στην Καμπούλ και σε μια περίοδο που ο υπουργός Εξωτερικών των Αφγανών Ταλιμπάν, ο Αμίρ Χαν Μουτάκι, επισκέπτεται την Ινδία, στην πρώτη τέτοια επίσκεψη στη χώρα ενός ηγέτη των Ταλιμπάν από τότε που κατέλαβαν την εξουσία.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, επιβεβαιώνοντας μια έκρηξη χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα και ότι το θέμα ερευνάται.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ