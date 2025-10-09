Ειδήσεις | Διεθνή

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Συνεδριάζει το υπουργικό στο Ισραήλ

Λίγα λετπά αφότου η Χαμάς ανακοίνωσε την λήξη του πολέμου, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, ξεκίνησε την συνεδρίασή του, ενώ είχε προηγηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η έγκριση της συμφωνίας θα γίνει απο την ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απελευθερωθούν, εντός 72 ωρών, οι όμηροι που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης, που προηγήθηκε, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

