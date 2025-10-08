Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Η αστυνομία θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Γερμανία: Η αστυνομία θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Στην προσπάθεια κατά των απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αξιοποιηθούν και νέα, υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα.

Η γερμανική αστυνομία θα αποκτήσει σύντομα την εξουσία να καταρρίπτει drones, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην προσπάθεια κατά των απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αξιοποιηθούν και νέα, υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα.

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά με drones που προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια του Μονάχου και του Αμβούργου, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα ότι στο εξής η ομοσπονδιακή αστυνομία «θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα για την άμυνα κατά των drones».

Σε αυτό το πλαίσιο, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα «να χρησιμοποιεί φυσικά μέσα και να ελέγχει την αναχαίτιση και την κατάρριψή τους», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και διευκρίνισε ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης των drones θα χρησιμοποιηθούν υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα, όπως ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί και παρεμβολές GPS, οι οποίες θα διακόπτουν τη σύνδεση του drone με τον χειριστή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

