Ομίλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 19o Πανελλαδικό Συνέδριο

Την Κυριακή 31η Αυγούστου 2025, στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων House 124 στο Χαλάνδρι, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το 19Ο Πανελλαδικό Συνέδριο του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

Σε μια επετειακή εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα σήμερα, τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, με την ευκαιρία συμπλήρωσης σχεδόν 2 δεκαετιών αδιάλειπτης λειτουργίας και παρουσίας τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα στη χώρα μας, γιόρτασαν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025 – 2026 και την πανελλαδική εξάπλωση και ανάπτυξη της αλυσίδας τους, η οποία πλέον αριθμεί περισσότερα από 100+ παραρτήματα.

Το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας ξεκίνησε με την συγκλονιστική εισαγωγή – κατάθεση ψυχής που έκανε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Παραολυμπιονίκης μας Στέλιος Μαλακόπουλος, ο οποίος με το προσωπικό του παράδειγμα, το ήθος του και τη στάση ζωής που τον διακρίνει, εμπνέει και εμψυχώνει καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Αμέσως μετά, το συνέδριο συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις της διοίκησης της εταιρείας, την ομιλία του Πρόεδρου του Ομίλου Θοδωρή Καλαϊτζίδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Τάσου Σκιαδόπουλου. Με κεντρικό σλόγκαν «Με το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ μπορείς να Ονειρεύεσαι!», οι ιδιοκτήτες και συνιδρυτές της αλυσίδας επεσήμαναν τη σπουδαιότητα της ομάδας και του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, μίλησαν για το αποτύπωμα που αφήνει ο οργανισμός στην κοινωνία, την μετεξέλιξη του φροντιστηρίου και την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των στρατηγικών συνεργασιών της εταιρείας, ενώ έκλεισε με την ανακοίνωση των 28 νέων εκπαιδευτηρίων και συνεργασιών του δικτύου που υλοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες πανελλαδικά, για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως και 31 Αυγούστου 2025.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν θερμό χαιρετισμό οι κ.κ: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου – Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Κώστας Γιαννόπουλος – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού», Γιάννης Βαφειαδάκης - Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ). Στο συνέδριο επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών BrandCon, Affidea, Career Gate, Innoview, Ocean Cube και TECHNOkids - TECHNOPLUS.

Εκτός από τα θερμά λόγια των ομιλητών, σημαντικές στιγμές της βραδιάς ήταν οι απονομές των βραβείων και οι τιμητικές διακρίσεις που δόθηκαν στους ανθρώπους του οργανισμού! Τα 6 βραβεία που δόθηκαν, για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στο δίκτυο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για την προηγούμενη χρονιά, ήταν τα εξής:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μεγαλύτερο κέντρο του δικτύου σε πωλήσεις και αριθμό μαθητών), το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Ηρακλείου Κρήτης, με Διευθύντρια Κέντρου την κυρία Θάνια Λιναρδάκη.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2024 (Σε πωλήσεις και εγγραφές νέων μαθητών), το Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Σεπολίων, με Υπεύθυνη Κέντρου την κυρία Δήμητρα Ροΐδου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ, (Με τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές επιτυχίες μαθητών πανελλαδικά) το Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Καλαμαριάς, με Υπεύθυνες Κέντρου τις κυρίες Φένια Γιουβανάκη και Φανή Παπάζογλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, το Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Κιλκίς, με Υπεύθυνο Κέντρου τον κύριο Γιώργο Συρεπίσιο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, το Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Αμφιάλης, με Υπεύθυνους Κέντρου την κα Πετρά Ζωή και τους κυρίους Παναγιώτη Κορίτσογλου και Μανώλη Τραμπάκο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Εκπαιδευτικού συστήματος franchise ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ), το Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Καλαμάκι Αλίμου, με Υπεύθυνη Κέντρου την κα Σταυρούλα Βαχαβιώλου.

Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προς τιμήν των συμμετεχόντων και των καλεσμένων.