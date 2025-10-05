Ειδήσεις | Διεθνή

Ινδονησία: Στους 45 οι νεκροί από την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου

Άλλα 26 άτομα συνεχίζουν να αγνοούνται.
Άλλα 26 άτομα συνεχίζουν να αγνοούνται.

Ο απολογισμός της κατάρρευσης ενός οικοτροφείου στην Ινδονησία έφθασε τους 45 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ οι έρευνες θα παραταθούν για να βρεθούν και τα άλλα θύματα που παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια.

«Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που έχουμε απομακρύνει ανέρχεται σε 149: 45 νεκροί και 104 επιζώντες», δήλωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών και Διάσωσης (Basarnas), προσθέοντας ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 26 ανθρώπων.
Προηγούμενος απολογισμός νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για 37 νεκρούς.

Ένα μέρος του οικοτροφείου του πολυώροφου ισλαμικού σχολείου, που βρίσκεται στο Σιντοάρτζο, κοντά στη μεγάλη πόλη Σουραμπάγια, στο ανατολικό τμήμα του νησιού της Ιάβας, κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα ενώ οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για τις απογευματινές προσευχές.

Οι διασώστες εξακολουθούν να εργάζονται ακατάπαυστα για να βρουν τα θύματα, δήλωσε ο Γιούντι, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις πρόκειται να παραταθούν.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Με άλλα λόγια, θα παρατείνουμε πιθανόν την επιχείρηση μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα θύματα έχουν βρεθεί μέσα στα συντρίμμια αυτού του ισλαμικού σχολείου», δήλωσε.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διαρκούν εν γένει μία εβδομάδα στην Ινδονησία, όμως οι αρχές μπορούν να τις παρατείνουν, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να βρεθούν και άλλα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

