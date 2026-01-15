Κυρανάκης για απεργία ταξί: Δεν έχει ουσιαστικά κίνητρα - Ο Λυμπερόπουλος θέλει να κάνει πολιτική

«Δεν τον νοιάζει αν θα χάσει λεφτά, γιατί ο ίδιος δεν είναι οδηγός, είναι ιδιοκτήτης. Εκμεταλλεύεται ως υπαλλήλους του τους οδηγούς που βλέπουμε στο τιμόνι».

Ευθεία επίθεση στο πρόεδρο του ΣΑΤΑ, εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέροντας πως η απεργία των ταξί, η οποία παρατάθηκε και για σήμερα, δεν «έχει ουσιαστικά κίνητρα» αλλά έχει «κομματικό όφελος για τον Θύμιο Λυμπερόπουλο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης: «Το κόμιστρο δεν θα το αυξήσουμε, το είπαμε και να ξέρει ο κόσμος πως η απεργία έχει αίτημα και το κόμιστρο. Ένα άλλο αίτημα επίσης που δεν αναδεικνύει ο κ. Λυμπερόπουλος, αλλά έχει έρθει ως αίτημα στα χαρτιά, είναι ότι ζητούν να αλλάξει το καθεστώς του ποινικού μητρώου, να επιτραπεί δηλαδή να ανανεώνουν άδειες κάποιοι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ποινικά αδικήματα, ξυλοδαρμούς, κλοπές. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Έχει έρθει ως επίσημο αίτημα αλλά αυτό δεν το λένε στις κάμερες».

Και συνέχισε: «Εγώ δεν πιστεύω πως η απεργία έχει ουσιαστικά κίνητρα, αλλά προσχηματικά κίνητρα, καθαρά κομματικό όφελος για τον ίδιο τον Θύμιο Λυμπερόπουλο. Ο ίδιος θέλει να κάνει πολιτική, δεν τον νοιάζει αν θα χάσει λεφτά, γιατί ο ίδιος δεν είναι οδηγός, είναι ιδιοκτήτης. Εκμεταλλεύεται ως υπαλλήλους του τους οδηγούς που βλέπουμε στο τιμόνι. Το 80% που βλέπουμε στο τιμόνι είναι απλά οδηγοί, δεν είναι ιδιοκτήτες.

Αυτοί λοιπόν οι οδηγοί μας καταγγέλλουν ότι οι ιδιοκτήτες των αδειών τους επιβάλλουν πάρα πολύ υψηλά και υπερβολικά μισθώματα. Δηλαδή την ημέρα τους ξεζουμίζουν για να πάρουν ένα μίσθωμα και του λέει ‘’βγάλτα πέρα μόνος σου, δούλεψε 10-12 ώρες-16 ώρες για να μου βγάλεις το μίσθωμα’’. Αυτό μας καταγγέλλουν οι οδηγοί για τους Λυμπερόπουλος».

Για την ηλεκτροκίνηση, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως «έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που έλεγε πως σε 5 χρόνια, όποιο νέο ταξί μπαίνει θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητο. Σε αυτά τα πέντε χρόνια οι ταξιτζήδες άλλαξαν πάρα πολλοί τα οχήματά τους, παίρνοντας άλλα 15 χρόνια παράταση. Έχουν μείνει από τους 27.000, 270 οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να αλλάξουν. Από αυτούς εξαιρούνται όσοι είναι κοντά στη σύνταξη».

Αναφορικά με το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «τον Ιανουάριο αλλάζουν μετά από δεκαετίες οι πομποδέκτες, τα συστήματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και εν μέρει με βάση το πόρισμα, δημιούργησαν και το πρόβλημα». «Η αλλαγή έχει ξεκινήσει, ο κ. Δήμας αλλάζει τα συστήματα», τόνισε.