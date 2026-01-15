Η παγκόσμια αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων θα επιβραδυνθεί το 2026

Οι παγκόσμιες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τα 20,7 εκατομμύρια οχήματα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι παγκόσμιες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 20% πέρυσι, αλλά είναι πιθανό να χάσουν τον ρυθμό τους το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, καθώς η επιβράδυνση στην Κίνα και η χαλάρωση των στόχων για την ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως οδήγησαν τον Δεκέμβριο στη μικρότερη αύξηση πωλήσεων από τον Φεβρουάριο του 2024, αναφέρει το Reuters.

Οι μηνιαίες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και των plug-in υβριδικών, μειώθηκαν περαιτέρω στη Βόρεια Αμερική όταν τον Οκτώβριο ανεστάλη η εφαρμογή ενός προγράμματος φορολογικής πίστωσης για τα ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε η εταιρεία συμβούλων Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Ριζικές αλλαγές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στροφής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και της χαλάρωσης των προτύπων εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκλόνισαν την παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 σε ένα «ουσιαστικά αγνώριστο τοπίο», σύμφωνα με τον υπεύθυνο δεδομένων της BMI, Τσαρλς Λέστερ.

Η αύξηση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη και η μείωση της ζήτησης στην Κίνα είναι πιθανό να εντείνουν τη συζήτηση μεταξύ των υποστηρικτών της ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών CO₂ που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, και των αυτοκινητοβιομηχανιών που λένε ότι μια γρήγορη μετάβαση απειλεί τις θέσεις εργασίας και τα κέρδη.

Στην Κίνα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια, η χαμηλότερη αύξηση σε ετήσια βάση από τον Φεβρουάριο του 2024, οδηγώντας σε αύξηση 17%, φτάνοντας τα 12,9 εκατομμύρια μονάδες το 2025. Η χώρα παρήγαγε το 71% των ηλεκτρικών οχημάτων που πωλήθηκαν παγκοσμίως.

Οι ταξινομήσεις στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 39%, φτάνοντας τα 100.000 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν, μετά από παρόμοιες μειώσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, στο τέλος των φορολογικών πιστώσεων στις ΗΠΑ. Μειώθηκαν κατά 4% για ολόκληρο το 2025.

Η Ευρώπη αυξήθηκε κατά 34% τον Δεκέμβριο, φτάνοντας τις 450.000 εγγραφές και κατά 33% μέσα στο έτος, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 41%, φτάνοντας τις 160.000 μονάδες τον Δεκέμβριο, και κατά 48% το 2025.

Η BMI αναμένει ότι 23,9 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα θα πωληθούν παγκοσμίως φέτος, σημειώνοντας αύξηση 15,7%, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται απότομα στην Κίνα, φτάνοντας το 21% και να επιβραδύνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, φτάνοντας το 15% και το 26% αντίστοιχα. Προβλέπει μια απότομη μείωση 23% στη Βόρεια Αμερική, λόγω της πτώσης κατά 29% στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ