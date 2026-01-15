Σε διαθεσιμότητα ο εργάτης της Ford που φώναξε στον Τραμπ

Αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Έπστιν

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ προχθές Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου σε μονάδα της, εξαγριώνοντας τον μεγιστάνα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το συνδικάτο εργαζομένων του κλάδου UAW (United Auto Workers), του οποίου ο ενδιαφερόμενος είναι και μέλος.

Σε βίντεο, ο εργαζόμενος στη μονάδα συναρμολόγησης στο Ντίαρμπορν (Μίσιγκαν, βόρεια) ακούγεται να φωνάζει διάφορα, ιδίως «προστάτη παιδεραστών» στον Aμερικανό πρόεδρο -ο ενδιαφερόμενος αντιδρά εξυβρίζοντάς τον και υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο. Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τον εργάτη «παλαβό», «σε παροξυσμό οργής», κι έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο «εντελώς προσήκοντα».

Ο 40χρονος Τι Τζέι Σαμπούλα, εργάτης της Φορντ, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι αυτός φώναξε στον Αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα διαρκούσης εσωτερικής έρευνας της αυτοκινητοβιομηχανίας ενώ αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Έπστιν, νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης και σεξουαλικό αρπακτικό, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που δημιούργησε.

Ο χειρισμός του φακέλου της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις κι επικρίσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ, ιδίως στο δικό του πολιτικό στρατόπεδο. Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε στον αμερικανό πρόεδρο, ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», διότι «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του» στη Φορντ.

Ο κ. Σαμπούλα δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», λέει πως δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, πάντως έχει ψηφίσει άλλους ρεπουμπλικάνους, πάντα σύμφωνα με την Washington Post. Ο εργάτης «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», ήταν η αντίδραση του συνδικάτου UAW μέσω X· «στεκόμαστε στο πλευρό των μελών μας στην προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας τους», πρόσθεσε.

Το συνδικάτο υποσχέθηκε να «διασφαλίσει» ότι ο εργαζόμενος θα έχει την προστασία που προβλέπεται στην εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας που διαπραγματεύτηκε με την διεύθυνση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. «Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», επέμεινε. Έρανος στον GoFundMe υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε οδηγήσει χθες στη συγκέντρωση 350.000 δολαρίων και πλέον.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Έπστιν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ