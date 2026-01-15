Ειδήσεις | Ελλάδα

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική - Παρατάθηκε η απεργία

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή.

Συνεχίζουν και σήμερα, Πέμπτη, (15/1) την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής για τρίτη ημέρα ύστερα από την 48ωρη που προηγήθηκε.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης με ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

