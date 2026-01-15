Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και τραυμάτισε μετανάστη από τη Βενεζουέλα

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι.

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη από τη Βενεζουέλα την Τετάρτη στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, παροτρύνοντας τους κατοίκους να «παραμείνουν ήρεμοι», μια εβδομάδα μετά τον θάνατο από σφαίρες στην ίδια πόλη της Ρενέ Γκουντ. «Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο. «Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δ υο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, ενώ οι αρχές σε Μινεάπολη και Μινεσότα, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες του υπ. Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE. Ο κυβερνήτης στη Μινεσότα Τιμ Ουόλς κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», για τις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα από οπλισμένους και ανεπαρκώς εκπαιδευμένους αστυνομικούς της ICE.

