Επίδομα ενοικίου: Σήμερα η πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων του 2025

Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025. Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2026 θα πραγματοποιηθεί τριπλή επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενός ενοικίου το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια «δώρο», όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι θα είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.