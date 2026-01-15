Profit taking και Τραμπ «χτυπούν» τα πολύτιμα μέταλλα - Πιέσεις μετά τα ρεκόρ

Πτώση καταγράφει το ασήμι ενώ πιέσεις λόγω profit taking μετά το ρεκόρ καταγράφει ο χρυσός έπειτα και από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Πτώση καταγράφει το ασήμι ενώ πιέσεις λόγω profit taking μετά τα ρεκόρ καταγράφει ο χρυσός έπειτα και από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά το Ιράν και την Fed σε συνδυασμό με το γεγονός πως ανέβαλε την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών που είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ χάνει 0,3% στα 4.608,77 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ρεκόρ των 4.642,72 δολαρίων την Τετάρτη. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου υποχωρούν 0,5% στα 4.613 δολάρια ενώ το ασήμι κατρακυλά 2,8% στα 88,83 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 93,57 δολαρίων. Η πλατίνα αποδυναμώνεται 2,6% στα 2.321,65 δολάρια ανά ουγγιά, από την κορύφωση των 2.478,50 δολαρίων στις 29/12 και το παλλάδιο διολισθαίνει 1,3% στα 1.804,10 δολάρια ανά ουγγιά σε χαμηλό εβδομάδας.

«Σίγουρα υπάρχει εναλλαγή τιμών με σοβαρή κόπωση», διαπίστωσε ο Μπίλι Λιουνγκ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Global X Management. «Αυτό που θέλω να δω είναι νέοι καταλύτες, ειδικά με το πρόσφατο ράλι που προκλήθηκε από την τεχνολογία». Ένα ευρύ ράλι μετάλλων έστειλε το ασήμι και τον χρυσό σε νέες κορυφές την Τετάρτη, μαζί με τον χαλκό και τον κασσίτερο, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε risky assets λόγω μιας σειράς γεωπολιτικών, οικονομικών και εφοδιαστικών κινδύνων.

«Σήμερα, βλέπουμε ότι ο χρυσός έχει αποδυναμωθεί λίγο αφότου (ο Τραμπ) είπε ότι ίσως δεν πρόκειται να παρέμβουμε στο Ιράν, αποτρέποντας τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, αλλά το γενικό story (της ανόδου του μετάλλου) δεν πρόκειται να φύγει», επεσήμανε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιων μακροοικονομικών στην Tastylive. Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την επανάσταση του 1979, απείλησε τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Προηγήθηκαν οι επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στην Τεχεράνη, με τον Λευκό Οίκο, ωστόσο, να αφήνει να εννοηθεί πως ο Τραμπ ότι υιοθετεί μια στάση αναμονής ενώ παράλληλα, δεν σκοπεύει να απολύσει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, παρά την ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αν και είναι «πολύ νωρίς» για να πει τι θα κάνει τελικά.

Ταυτόχρονα, στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας των ΗΠΑ όσον αφορά την εκκίνηση του 2026 θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα, κάτι που θα μπορούσε να παράσχει ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed. Υπενθυμίζεται πως οι traders αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Επίσης, οι φρενήρεις αγορές στην Κίνα και τις ΗΠΑ ενισχύουν τη ζήτηση, όμως οι ανησυχίες για τους αμερικανικούς δασμούς στο ασήμι, μαζί με την πλατίνα και το παλλάδιο, μετριάστηκαν προσωρινά, καθώς ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα διαπραγματευτεί διμερείς συμφωνίες για να διασφαλίσει επαρκείς προμήθειες κρίσιμων ορυκτών. Ειδικότερα, πρότεινε κατώτατα όρια τιμών στις εισαγωγές -πλαφόν- για την ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά δεν απέκλεισε δασμούς στο μέλλον.

«Οι διακυμάνσεις στα εμπορεύματα υπογραμμίζουν την ακραία αστάθεια που τροφοδοτείται από την ευμετάβλητη πολιτική του Τραμπ. Η πτώση στις πρώτες ύλες είναι ακόμη πολύ μικρή για να επηρεάσει σοβαρά τις σημαντικές ανοδικές τάσεις του τρέχοντος έτους. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι επενδυτές να διστάσουν να επιστρέψουν στα commodities, δεδομένου του πόσο συχνά έχουν ανακάμψει σε νέα υψηλά μετά από περιστασιακές διορθώσεις τις τελευταίες εβδομάδες» τόνισε ο Γκάρφιλντ Ρέινολντς, Team Leader στην Asia MLIV.