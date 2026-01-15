Οικονομία | Διεθνή

Ανάπτυξη - έκπληξη 0,3% για τη βρετανική οικονομία τον Νοέμβριο

Ο ανεπάντεχος αναπτυξιακός ρυθμός έρχεται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο.

Θετικά εξέπληξε ο ρυθμός ανόδου της βρετανικής οικονομίας με το ΑΕΠ να επιταχύνεται κατά 0,3% -περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι- τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη. Μάλιστα, οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ένα σχετικό ισχνό ποσοστό ανάπτυξης, της τάξεως του 0,1%.

Ο ανεπάντεχος αναπτυξιακός ρυθμός έρχεται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, που αποδόθηκε στις επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ενόψει του Προϋπολογισμού της ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η οικονομία της Βρετανίας θα ανεβάσει ταχύτητα το 2026, ιδίως καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) είναι πιθανό να συνεχίσει την πορεία μείωσης των επιτοκίων. «Κοιτάζοντας μπροστά, αναμένουμε ότι το ΑΕΠ θα ανακάμψει σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2026», επεσήμανε ο Σαντζάι Ράζα, επικεφαλής οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Deutsche Bank.

«Τα δεδομένα ήδη βελτιώνονται καθώς η σκόνη κάθεται, υπάρχουν δειλά σημάδια ότι η οικονομία σταθεροποιείται. «Αναμένουμε ότι τα νοικοκυριά θα ξοδέψουν λίγο περισσότερο στην αρχή του έτους και οι επενδύσεις θα παραμείνουν σε ανοδική τάση», πρόσθεσε. Η Deutsche Bank αναμένει ότι η άνοδος του βρετανικού ΑΕΠ Βασιλείου φέτος θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη από ό,τι το 2025 (στο 1,1%), με την τριμηνιαία ανάπτυξη να αγγίζει το 0,35% με ισχυρούς καθοδικούς κινδύνους δεδομένων των ευπαθειών στην αγορά εργασίας.

