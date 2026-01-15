Ubiτech: Ποντάρει σε νέες αγορές του εξωτερικού και σε ενίσχυση τζίρου 30%

Το rebranding της ελληνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας που κλείνει φέτος τα 20 χρόνια και τα επόμενα βήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Περισσότερη και πιο συντονισμένη εξωστρέφεια, αρχής γενομένης από τη Μέση Ανατολή, αύξηση τζίρου έως και 30% αλλά και δομικές αλλαγές με απόσχιση κλάδων περιλαμβάνουν τα επόμενα σχέδια της Ubiτech, της ελληνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας που είναι γνωστή στο ευρύ κοινό κυρίως μέσα από εφαρμογές που έχει αναπτύξει, όπως o δημοφιλής ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης του ελληνικού δημοσίου, mAigov.

Το άνοιγμα στη Μέση Ανατολή

Τα παραπάνω ανέφερε ο συνιδρυτής της επιχείρησης, Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο περιθώριο εκδήλωσης για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκε και το rebranding της σε Ubiτech, με ελληνικό «τ» εν μέσω αγγλικών χαρακτήρων.

«Ήρθε η ώρα η ελληνική τεχνολογία να γίνει πλέον εξαγώγιμη» ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου μιλώντας τόσο για το rebranding της εταιρείας, όσο και για τα επόμενα σχέδια της επιχείρησης. Υπό αυτό το πρίσμα εξήγησε ότι η Ubiτech σχεδιάζει ήδη τα επόμενα βήματα της στο εξωτερικό τα οποία περιλαμβάνουν και χώρες εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, με πρώτο σταθμό την Σαουδική Αραβία.

Να θυμίσουμε ότι η Ubiτech είχε ήδη παρουσία στο εξωτερικό μέσω του R&D τμήματος της αλλά και μέσα από προγράμματα όπως το Horizon - είναι άλλωστε η No 1 ιδιωτική εταιρεία σε Ελλάδα και Κύπρο σε χορηγίες έργων Horizon που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πλέον βέβαια η προσπάθεια γίνεται συντονισμένη μετά και την απόκτηση του Certified Software for Government AI designation από τη Microsoft — μία από τις υψηλότερες αναγνωρίσεις για εταιρείες λογισμικού που αναπτύσσουν ασφαλείς, scalable και καινοτόμες λύσεις AI για κυβερνητικούς οργανισμούς, το περασμένο Δεκέμβριο.

Αυτή την περίοδο μάλιστα η εταιρεία μιλά με την κυβέρνηση της Σλοβενίας και της Μάλτας για την υλοποίηση συγκεκριμένων πρότζεκτς ενώ είναι σε ανοικτή επικοινωνία και με την Σαουδική Αραβία για να αναλάβει μέρος της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η Ubitech βοηθά κυβερνήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους, να παρέχουν καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες, να απλοποιούν λειτουργίες και να εξυπηρετούν τους πολίτες με αποδοτικότητα, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Πέρα από τις κυβερνητικές λύσεις βέβαια η εταιρεία στοχεύει και στον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο σήμερα προέρχεται το 95% του τζίρου της.

Ενίσχυση του δικτύου συνεργατών και αύξηση τζίρου

Δεδομένης της επέκτασής της σε νέες αγορές, όπως εξήγησε ο κ. Αλεξάνδρου, η Ubiτech χτίζει και το δίκτυο συνεργατών της, εντός κι εκτός Ελλάδας για να ενισχύσει τον αποτύπωμά της και στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι την τρέχουσα χρονιά να αυξήσει κατά 20% -30% τον τζίρο της. Σημειωτέον ότι η εταιρεία έκλεισε το 2025 με τζίρο κοντά στα 20 εκατ. και κέρδη προ φόρων πλησίον των 4,5 εκατ. ευρώ.

Το επιχειρηματικό αφήγημα της UBITECH στηρίζεται το τελευταίο διάστημα στην πλατφόρμα GAIA, μέσω της οποίας εισάγεται στην ελληνική αγορά η έννοια του Co-Development GlassBox. Η πλατφόρµα είναι cloud-agnostic και LLM-agnostic -συνδέεται εξίσου εύκολα µε OpenAI, Mistral, Cohere ή Meta LlaMA-, ενώ λειτουργεί µέσα στο tenant του πελάτη, διασφαλίζοντας κυριότητα δεδομένων και κανονιστική συµµόρφωση. Απευθυνόμενη σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, μετατρέπει την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης σε μια εταιρεία από υπηρεσία, που απλά παραδίδεται στον πελάτη, σε συλλογική διαδικασία.

Με δεδομένη την μεγάλη μέχρι σήμερα ανταπόκριση στη συγκεκριμένη λύση τα επόμενα βήματα της Ubiτech ενδέχεται να περιλαμβάνουν και την απόσχιση της συγκεκριμένης λύσης σε νέα spin off εταιρεία που θα δημιουργήσει. Αν τα σχέδια προχωρήσουν η ελληνική εταιρεία που απασχολεί σήμερα περίπου 190 άτομα θα αναζητήσει πρόσθετη χρηματοδότησης, η οποία μπορεί να προκύψει είτε από εγχώρια και διεθνή funds και επενδυτές είτε κι από το χρηματιστηριακό ταμπλό.