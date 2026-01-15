Πολιτική | Διεθνή

Συνάντηση Τραμπ με πρόεδρο Κολομβίας στον Λευκό Οίκο στις 3 Φεβρουαρίου

«Θα γίνει την 3η Φεβρουαρίου. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», είπε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο δήλωσε χθες Τετάρτη πως συμφωνήθηκε να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την 3η Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την εκτόνωση της έντασης στη σχέση των δυο χωρών

«Θα γίνει την 3η Φεβρουαρίου. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», είπε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου που αναμεταδιδόταν τηλεοπτικά.

