Οι νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν «ρίχνουν» το πετρέλαιο 3%

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 2,4% στα 64,94 δολάρια, ενώ τα futures του WTI αποδυναμώνονται 3% στα 60,22 δολάρια

Νέες απώλειες καταγράφει το πετρέλαιο την Πέμπτη καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ καθησύχασε την αγωνία της αγοράς σχετικά με πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, διευρύνοντας τη χθεσινή πτώση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 2,4% στα 64,94 δολάρια, ενώ τα futures του WTI αποδυναμώνονται 3% στα 60,22 δολάρια.

Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε την Τετάρτη πιο συγκρατημένος στις δημόσιες δηλώσεις του. Όπως επεσήμανε, έχει ενημερωθεί πως οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει και ότι, σύμφωνα με «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά», δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν μαζικές εκτελέσεις, όπως είχε αναφερθεί.

«Έχουν πει ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα το μάθουμε», τόνισε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από τις αμερικανικές αρχές. Ερωτηθείς εάν η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ αποσύρεται από το τραπέζι, απάντησε ότι η κυβέρνησή του «θα παρακολουθήσει την κατάσταση και θα δει ποια θα είναι η διαδικασία».

Υπενθυμίζεταιι πως λίγες ώρες αργότερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παραχωρώντας συνέντευξη του στο Fox News υπογράμμισε ότι «δεν θα υπάρξει απαγχονισμός σήμερα ή αύριο», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει «υπό πλήρη έλεγχο» την κατάσταση. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ για υποκίνηση της βίας, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών μετατράπηκαν σε εκτεταμένη βία εξαιτίας «ξένων παραγόντων». Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ιράν εξήγησε ότι μετά τις 7 Ιανουαρίου «δεν επρόκειτο πλέον για διαμαρτυρίες», χαρακτηρίζοντας τους συλληφθέντες «εγκληματίες».