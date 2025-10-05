Η Ριβιέρα της Αθήνας ως διεθνές brand: Από την κοσμοπολίτικη παράδοση στην έξυπνη πόλη του αύριο

Το βασικό μήνυμα του Athens Riviera Forum 2025 ήταν ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε μια γεωγραφική περιοχή, αλλά αντανακλά τη συνολική εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Με επίκεντρο τις επενδύσεις, τις υποδομές, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι τριήμερες εργασίες του Athens Riviera Forum 2025, αναδεικνύοντας τη Ριβιέρα της Αθήνας όχι μόνο ως εμβληματική αστική τοποθεσία, αλλά ως πλαίσιο στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον των επενδύσεων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα όμως αποτέλεσε την βάση για μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται όχι μόνον στενά με την συγκεκριμένη περιοχή αλλά γενικότερα με πολλούς επιμέρους κλάδους του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, υποδομών και επενδύσεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Κεφάλαια και επενδυτικές τάσεις: Κεντρική θεματική αποτέλεσε η ανακατανομή των διεθνών κεφαλαίων και η τοποθέτηση όχι μόνον της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά και της Ελλάδας μέσα στο νέο παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι οι γεωπολιτικές ισορροπίες, η τεχνολογική πρόοδος και οι πολιτικές σταθερότητας αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο κατευθύνεται το διεθνές κεφάλαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα προβάλλει ως σταθερό και ελκυστικό περιβάλλον, με έμφαση στην αξιοπιστία των θεσμών, τα ψηφιακά άλματα της διοίκησης και την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς υποδομών.

Real estate, φιλοξενία και αστική αναγέννηση: Σημαντικό μέρος του προγράμματος επικεντρώθηκε στις μεγάλες αναπλάσεις και τις επενδύσεις σε τουρισμό και ακίνητα, που λειτουργούν ως μοχλός για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της παράκτιας ζώνης. Αναδείχθηκε η αξία των συνεργειών μεταξύ επενδυτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικών φορέων, ώστε η ανάπτυξη να συνδυάζεται με σεβασμό στο περιβάλλον και μακροπρόθεσμη απόδοση. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως τονίστηκε, εξελίσσεται σταδιακά σε ολοκληρωμένο αστικό προορισμό διεθνούς κύρους, με νέα πρότυπα βιώσιμης πολυτέλειας και επενδυτικής ελκυστικότητας.

Χρηματοδοτήσεις και νέα εργαλεία ανάπτυξης: Η συζήτηση για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανέδειξε τον ρόλο των νέων μοντέλων συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, υποδομω΄ν και ανάπτυξης. Παράλληλα με τις κλασικές μορφές δανεισμού και επιδοτήσεων, δόθηκε έμφαση σε καινοτόμες πρακτικές χρηματοδότησης, όπως οι πράσινοι τίτλοι, τα ταμεία επενδυτικών υποδομών και τα venture funds. Ο κοινός παρονομαστής ήταν η ανάγκη αξιοποίησης κεφαλαίων σε τομείς με μακροχρόνιο θετικό αποτύπωμα: ενέργεια, logistics, τεχνολογία, τουρισμός και αστικά έργα.

Υποδομές και περιφερειακή συνδεσιμότητα: Ένα άλλο βασικό πεδίο διαλόγου αφορούσε τις υποδομές και τη σημασία τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η προώθηση έργων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής διασύνδεσης αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαία στρατηγική. Τέθηκε η ανάγκη για σχεδιασμό που να συνδυάζει τη λειτουργικότητα με τη βιωσιμότητα, καθώς και για περιφερειακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου δικτύου ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη.

Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακή οικονομία: Το τεχνολογικό σκέλος του συνεδρίου εστίασε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική στρατηγική. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί πλέον όρο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί συντονισμό ανάμεσα σε κράτος, επιχειρήσεις και κοινωνία. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για ρύθμιση και ηθική διακυβέρνηση των τεχνολογιών, ώστε η καινοτομία να συνοδεύεται από εμπιστοσύνη, διαφάνεια και ασφάλεια.

Ενέργεια και πράσινη μετάβαση: Συζητήθηκε διεξοδικά η νέα ενεργειακή πραγματικότητα: η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και οι συνέργειες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε υποδομές. Η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των ενεργειακών δικτύων, η ανάπτυξη αποθηκευτικών λύσεων και η διείσδυση των ΑΠΕ τέθηκαν ως προτεραιότητες που συνδέονται άμεσα με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινο κεφάλαιο: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Τονίστηκε ότι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να περιοριστεί σε επενδυτικά μεγέθη και υποδομές, αλλά χρειάζεται ενίσχυση δεξιοτήτων, καινοτομία και κουλτούρα συνεργασίας. Η Ελλάδα διαθέτει δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο και αυξανόμενο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων, γεγονός που της επιτρέπει να συνδυάσει τοπική δημιουργικότητα με διεθνή προοπτική.

Το βασικό μήνυμα του Athens Riviera Forum 2025 ήταν ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε μια γεωγραφική περιοχή, αλλά αντανακλά τη συνολική εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το πώς μια περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνές brand, εφόσον συνδυάσει επενδύσεις, καινοτομία, υποδομές και πολιτική συνέπεια.

Σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία επαναπροσδιορίζεται, όπως τονίστηκε από ομιλητές, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να σταθεί στο επίκεντρο της ΝΑ Ευρώπης ως χώρα ώριμη για μεγάλες στρατηγικές συνεργασίες, τεχνολογική εξέλιξη και επενδυτική σταθερότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι η συνέπεια στην εφαρμογή και η συνέχεια στις πολιτικές, ώστε οι ιδέες της Ριβιέρας να μετατραπούν σε σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα.

Γεωγραφικά η Αθηναϊκή Ριβιέρα εκτείνεται κατά μήκος μιας εντυπωσιακής ακτογραμμής 70 χιλιομέτρων, από τον Πύργο του Πειραιά έως το Ακρωτήριο Σούνιο, και εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς σε ένα από τα πιο δυναμικά παραθαλάσσια μέτωπα της Μεσογείου. Πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, το ήπιο κλίμα και την εγγύτητα στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώνοντας πλέον το βλέμμα επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ακτογραμμή αυτή πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται όπως αναφέρθηκε και στο Athens Riviera Summit επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από τον Πειραιώς, τον 'Αλιμο, την Βούλα, την Γλυφάδα, τη Σαρωνίδα, με επίκεντρο το Ελληνικό, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, που προχωρά με ταχείς ρυθμούς από τη LAMDA Development, δημιουργώντας την πρώτη έξυπνη και πράσινη πόλη της Ευρώπης.

Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, ο Μίλτος Γ. Λιδωρίκης αποτύπωνε με τη διεισδυτική ματιά του σκηνοθέτη, συγγραφέα και χρονικογράφου της αθηναϊκής ζωής την πρώτη γέννηση της παραλιακής Αθήνας. Στα Απομνημονεύματά του (Μίλτος Λιδωρίκης-Έζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ, εκδόσεις Polaris) περιέγραφε το Φάληρο ως τόπο κοσμοπολίτικης ανάπαυλας και χαράς, «όπου μια οικοδομική εταιρεία ευκόλυνε το κτίσιμο ωραίων σπιτιών και επαύλεων χαριτωμένων». Η μαρτυρία του λειτουργεί σήμερα σαν ποιητική γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα. Από το Φάληρο των αμαξών και των θαλάσσιων λουτρών, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα των μεγάλων αναπλάσεων, των έξυπνων πόλεων και των διεθνών επενδύσεων που ξαναδίνουν στην πρωτεύουσα το βλέμμα στραμμένο προς τη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ