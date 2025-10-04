ΗΠΑ: Το ΥΠΟΙΚ εξετάζει το ενδεχόμενο κοπής νομίσματος $1 με τη μορφή του Τραμπ

Το νόμισμα, αν τελικά λάβει έγκριση, θα έχει σκοπό να τον τιμήσει και να εορτάσει την 250ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο κοπής νομίσματος $1 που θα φέρει τη μορφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στις δύο όψεις, με σκοπό να τον τιμήσει και να εορτάσει την 250ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026.

Τα προσχέδια παρουσιάζουν:

Μία όψη παρουσιάζει το προφίλ του Τραμπ με τη φράση “IN GOD WE TRUST” και τις χρονολογίες 1776 και 2026.

Η άλλη όψη δείχνει τον Τραμπ να υψώνει τη γροθιά του - σε στάση που παραπέμπει στη στιγμή που επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας το 2024 σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια.

Η φράση “FIGHT FIGHT FIGHT”, που αναφέρθηκε από τον Τραμπ λίγο μετά την επίθεση, εμφανίζεται στην περιφέρεια του νομίσματος.

Ο Μπράντον Μπιτς, στέλεχος του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ επιβεβαίωσε στο X (πρώην Twitter) την αυθεντικότητα των προσχεδίων: «Καμία ψευδή είδηση εδώ. Αυτά τα πρώτα σχέδια για την 250ή επέτειο της Αμερικής και τον @POTUS είναι πραγματικά».

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα, μόλις τελειώσει η παραλυτική διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης». Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αναδημοσίευσε το μήνυμα του Beach στον δικό του λογαριασμό.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε στο CNBC ότι δεν έχει ακόμη επιλεγεί το τελικό σχέδιο για το νόμισμα των $1 που θα εκδοθεί για να τιμήσει την 250ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τα προσχέδια που κυκλοφορούν με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images