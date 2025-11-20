Ειδήσεις | Διεθνή

Υπογραφή Τραμπ για δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση Έπστιν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Έπστιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

