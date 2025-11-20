Η Γερμανία υπόσχεται 1 δισ. ευρώ στην πρωτοβουλία της Βραζιλίας για την προστασία των τροπικών δασών

Η Γερμανία υποσχέθηκε να συνεισφέρει τα προσεχή δέκα χρόνια ποσό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο νέο ταμείο της Βραζιλίας για την προστασία των τροπικών δασών, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η βραζιλιάνα υπουργός Περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στην Μπελέμ.

Το Βερολίνο είχε δεσμευτεί να υποστηρίξει τον μηχανισμό για τα τροπικά δάση για πάντα (Tropical Forest Forever Facility, TFFF), πρωτοβουλία που ανέλαβε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων σε χώρες ώστε να καταπολεμηθεί η αποψίλωση των δασών.

Αντίθετα κάποιες χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές για κάθε στρέμμα δάσους που χάνεται, κάτι που θα παρακολουθείται μέσω δορυφόρων.

Το ζητούμενο είναι «να προστατεύσουμε τα τροπικά δάση, τους πνεύμονες του πλανήτη μας», ανέφεραν οι υπουργοί Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ και Ανάπτυξης Ριμ Αλαμπαλί Ράντοβαν.

Στόχος να συγκεντρωθούν 125 δισεκατομμύρια

Κατά εκτιμήσεις της Βραζιλίας το ταμείο, που ο στόχος είναι να εξασφαλίσει συνολικά χρηματοδότηση 125 δισεκ. δολαρίων, θα μπορούσε να διανέμει περί τα 4 δισεκ. σε ετήσια βάση έπειτα από την αρχική περίοδο λειτουργίας της. Πρόκειται για ποσό σχεδόν τριπλάσιο από αυτό που προσφέρεται σήμερα για την προστασία των δασών.

Τα δάση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς απορροφούν μεγάλο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατεβάζουν τη θερμοκρασία και φιλοξενούν πελώρια βιοποικιλότητα. Όμως αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση λόγω της αποψίλωσης για αγροτικούς, κτηνοτροφικούς ή μεταλλευτικούς σκοπούς.

Η Νορβηγία έχει δεσμευτεί να διαθέσει 3 δισεκ. δολάρια στο ταμείο τα επόμενα δυο χρόνια. Η Βραζιλία και η Ινδονησία λένε πως θα προσφέρουν 1 δισεκ. η καθεμιά.

Ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας είναι μεταξύ άλλων η Βραζιλία, η Κολομβία, η Γκάνα, η ΛΔ Κονγκό, η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Τον μηχανισμό θα επιβλέπει εκτελεστικό συμβούλιο 18 μελών, στο οποίο τις θέσεις θα μοιράζονται οι χώρες όπου βρίσκονται τροπικά δάση και οι επενδύτριες χώρες. Σε πρώτη φάση, τριτεγγυητής θα είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Αναμένεται να ωφεληθούν κάπου 70 αναπτυσσόμενα κράτη. Προϋπόθεση θα είναι το 20% των κεφαλαίων να χρησιμοποιείται για ωφελούνται αυτόχθονες και παραδοσιακές κοινότητες και να μη γίνονται επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ