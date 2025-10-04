Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για την Πράσινη Οικονομία – Οι νέες δεσμεύσεις

Με διαφορετικές ταχύτητες η χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης.

Με νέες δεσμεύσεις και την απόφαση για δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης για την αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών που θα υιοθετηθούν ολοκληρώθηκε την η 11η Σύνοδος Κορυφής για την Πράσινη Οικονομία (World Green Economy Summit-WGES 2025). Η σύνοδος διοργανώθηκε στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2025 στο Ντουμπάι από το Ανώτατο Συμβούλιο Ενέργειας του Ντουμπάι, την Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης του Ντουμπάι (DEWA) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πράσινης Οικονομίας (WGEO) και είχε θέμα «Καινοτομία για Αντίκτυπο: Επιτάχυνση του Μέλλοντος της Πράσινης Οικονομίας».

Η διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 3.300 συμμετέχοντες από περισσότερες από 30 χώρες και επικεντρώθηκε σε επτά βασικούς πυλώνες: τεχνολογία/καινοτομία, καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολιτική και κανονιστικό πλαίσιο, χρηματοδότηση για το κλίμα, δικαιοσύνη για το κλίμα, προσαρμογή και ανθεκτικότητα και νεολαία και δράση για το κλίμα.

Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης για την αξιολόγηση της εφαρμογής των εθελοντικών δεσμεύσεων ενώ πολλοί συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη για επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τη δεύτερη ημέρα της συνόδου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις επείγουσες κλιματικές προκλήσεις, ιδίως το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό και την ανάγκη επιτάχυνσης των διεθνών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η ανάγκη κλιμάκωσης της χρηματοδότησης για το κλίμα. Οι ομιλητές τόνισαν ένα ετήσιο επενδυτικό κενό 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και υπογράμμισαν τη σημασία της συνδυασμένης δημόσιας-ιδιωτικής χρηματοδότησης. Παρουσιάστηκε επίσης η πορεία της Αρχής Κινητών Αξιών και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ από τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις έως τα υποχρεωτικά πλαίσια ESG και τα πράσινα ομόλογα.

Σε συνεδρίες για τις απώλειες και τις ζημιές, τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) και την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού εξετάστηκαν οι αυξανόμενοι κλιματικοί κίνδυνοι - από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών έως τα ακραία καιρικά φαινόμενα - τονίζοντας την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές, αποκατάσταση οικοσυστημάτων και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις ευάλωτες νησιωτικές και περιφερειακές οικονομίες.

Άλλες συνεδρίες ασχολήθηκαν με τις εθελοντικές αγορές άνθρακα, την τεχνητή νοημοσύνη στη δράση για το κλίμα και τη βιωσιμότητα έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη συνεργασία, την καινοτομία και τους επιστημονικά βασισμένους στόχους για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Ο κ. Abdulrahim Sultan, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Πράσινης Οικονομίας (WGEO), επιβεβαίωσε ότι ο οργανισμός έχει εδραιώσει τη θέση του ως βασικού εταίρου για τις χώρες που βρίσκονται στη μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημείωσε ότι η Παγκόσμια Συμμαχία για την Πράσινη Οικονομία (GAGE), η οποία ξεκίνησε από τον οργανισμό σε συνεργασία με τα ΗΑΕ, περιλαμβάνει σήμερα 91 κράτη μέλη που επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών που καλύπτουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, την τεχνική και οικονομική υποστήριξη, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων μεταξύ των μελών.

Μιλώντας στο Πρακτορείο Ειδήσεων των Εμιράτων (WAM) στο περιθώριο της WGES, δήλωσε ότι 15 άλλες χώρες βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξής τους την επόμενη περίοδο.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι ο αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών αντικατοπτρίζει τη διεθνή εμπιστοσύνη στον ρόλο του οργανισμού ως στρατηγικού εταίρου στην υποστήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών πράσινης μετάβασης. Υπογράμμισε ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην καθαρή ενέργεια, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη έργων που προωθούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο κ. Sultan εξήγησε ότι έχουν διατεθεί 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια για έργα εντός του πλαισίου του οργανισμού, τονίζοντας ότι αυτή η χρηματοδότηση προορίζεται αποκλειστικά για έργα που έχουν εγκριθεί ως πράσινα έργα. Πρόσθεσε ότι η τρέχουσα φάση επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων πριν προχωρήσει στη χρηματοδότηση των πραγματικών έργων.



Την ώρα που οι ασιατικές χώρες ανακοινώνουν φιλόδοξα πλάνα για την πράσινη ανάπτυξη, οι ΗΠΑ οπισθοχωρούν στις πολιτικές που ανοίγουν το δρόμο στην πράσινη μετάβαση. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ακύρωσε πριν από λίγες ημέρες τη χρηματοδότηση ύψους 7,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 223 έργα που αποσκοπούσαν στην έρευνα και την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και άλλων φιλικών προς το κλίμα τεχνολογιών, κυρίως σε πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ακυρώσει τα κονδύλια για έργα που σχετίζονται με το κλίμα σε 16 πολιτείες. Τα έργα που επηρεάζονται βρίσκονται στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, τη Χαβάη, το Ιλινόις, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, τη Μινεσότα, το Νιου Χάμσαϊρ, το Νιου Τζέρσεϊ, το Νέο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, το Όρεγκον, το Βερμόντ και την Ουάσινγκτον.

