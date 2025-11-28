ΧΑ: Νέες μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη με ανύπαρκτο τζίρο

Υποτονικά κινείται την Παρασκευή η Λεωφόρος Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Λίγο μετά τις 11:00 ο τζίρος οριακά υπερβαίνει τα 10 εκα.τ ευρώ.

Υποτονικά κινείται την Παρασκευή η Λεωφόρος Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Με τη Wall Street να έχει παραμείνει χθες κλειστή λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών, και σήμερα να λειτουργεί σε καθεστώς ημιαργίας με μειωμένη διάρκεια συναλλαγών, η συναλλακτική δραστηριότητα και στο ΧΑ εμφανίζεται εξαιρετικά αποδυναμωμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή συνεδρίαση στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με συνολικό τζίρο 132,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 46% σε σχέση με τον ΚΜΟ 100 ημερών των 242 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να εξελιχθεί σε παρόμοιο μοτίβο, με τους επενδυτές να κινούνται επιφυλακτικά, με επιλεκτικές τοποθετήσεις αλλά και ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Τόσο η χθεσινή, όσο και η σημερινή συνεδρίαση, δεν προσφέρονται για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, λόγω του εξαιρετικά αδύναμου τζίρου. Παρά το γεγονός ότι διακόπηκε χθες το εξαήμερο ανοδικό σερί του Γενικού Δείκτη, ο οποίος φαίνεται ότι και σήμερα θα κινηθεί πέριξ των 2.100 μονάδων, η τάση παραμένει αμετάβλητη.

Σαφέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί από τη Δευτέρα, με την επιστροφή της Wall σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς το ΧΑ εξακολουθεί να διαμορφώνει τάση πρωτίστως από το κλίμα των αγορών του εξωτερικού.

Στην Ευρώπη η εικόνα προς το παρόν είναι ουδέτερη, με τους DAX και CAC σε οριακά αρνητικό έδαφος και τον βρετανικό FTSE 100 να εμφανίζει οριακά κέρδη 0,14%.

Λίγο μετά τις 11:00, με τζίρο που οριακά υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, 47 μετοχές κινούνται ανοδικά, 41 υποχωρούν και 63 παραμένουν αμετάβλητες.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε αρνητικό έδαφος, με μικρές απώλειες 0,30% στις 2.093,50 μονάδες.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών -στη σύνθεση του οποίου μόνο η CrediaBank εμφανίζει θετικό πρόσημο (+0,40%)- υποχωρώντας 0,38% στις 2.341,64 μονάδες.