Προσγειώθηκε η ζήτηση για δάνεια τον Οκτώβριο

Μέρος της καθαρής πιστωτικής επέκτασης του Σεπτεμβρίου φαίνεται πως «τρίμαρε» τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω αποπληρωμής δανείων από πλευράς επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1,701 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,866 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η παραπάνω εξέλιξη συνοδεύτηκε από μείωση κατά 2,351 δισ. ευρώ των καταθέσεων των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2,744 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ενδέχεται μέρος της μείωσης των καταθέσεων να οδηγήθηκε στην αποπληρωμή δανείων.

Αναλυτικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή δανείων προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο ήταν αρνητική κατά 1,377 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,015 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11% από 15,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 11,2% από 16,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η παραπάνω εξέλιξη δεν ανησυχεί τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν ισχυρά πλάνα χρηματοδότησης διάφορων projects, όπως δήλωσαν και στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Μέρος αυτών ενδέχεται να προχωρήσει στο στάδιο εκταμίευσης είτε στα τέλη του τρέχοντος έτους είτε στις αρχές του επόμενου, προκειμένου οι τράπεζες να μπουν δυνατά και στο 2026.

Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 9,5% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 348 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 170 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Οκτώβριο, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,4%, από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.