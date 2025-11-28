Αύξηση 10,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο τα οδικά τροχαία ατυχήματα

Ειδήσεις | Ελλάδα

Αύξηση 10,5%, σημείωσαν τον Σεπτέμβριο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 1.067 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα καταγράφηκαν 45 νεκροί, 45 βαριά τραυματίες και 1.261 ελαφρά τραυματίες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,8% σε νεκρούς και αύξηση κατά 4,7% σε βαριά τραυματίες και κατά 14,2% σε ελαφρά τραυματίες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

ΕΛΣΤΑΤ
